Fransa'da taciz ihbar hattı "yoğunluktan" kapatıldı

Harwey Weinstein ile başlayan ve tüm dünyaya yayılan cinsel taciz skandallarının ardından, Fransa'da bir cinsel taciz ihbar hattı kapasitesinin çok üzerinde ihbar alması sebebiyle kapatıldı

02 Şubat 2018, Cuma 19:30
Fransa'da taciz ihbar hattı
Voa News'de yer alan habere göre ,Fransa'da cinsel taciz kurbanlarının destek alması için kurulan ihbar hattı son iki yıldır gelen ihbar çağrılarının kayıtlarının aşırı birikmesi ve son dönemde çok fazla ihbar alınmasının ardından çalışamaz hale geldi. Bu nedenle ihbar hattının kapatılması kararı alındı.


"BİR SÜRE ŞİKAYET ALAMIYORUZ"


Destek/ihbar hattını arayan cinsel taciz kurbanları "Birkaç aydır gelen aşırı ihbar yoğunluğu nedeniyle bir süre şikayet alamıyoruz" sesli mesajıyla karşılaştılar.

Brigitte Bardot MeToo (Ben de) akımına katılan kadınları ünlü olmaya çalışmakla suçladıBrigitte Bardot MeToo (Ben de) akımına katılan kadınları ünlü olmaya çalışmakla suçladı

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

KKTC'de yeni başbakan görevi devraldı

KKTC'de yeni başbakan görevi devraldı
Yılan ineği soktu, ziyan olmasın diye yediler! Hepsi hastanelik oldu

Yılan ineği soktu, ziyan olmasın diye yediler! Hepsi hastanelik oldu
Esed rejimi Halep’te saldırılardan kaçan sivilleri bombaladı

Esed rejimi Halep’te saldırılardan kaçan sivilleri bombaladı
Belçika sokaklarındaki asker sayısı azaltılacak

Belçika sokaklarındaki asker sayısı azaltılacak
Venedik'te kuraklık nedeniyle kanallar kurudu

Venedik'te kuraklık nedeniyle kanallar kurudu
Seks robotu fabrikası tam gaz çalışıyor

Seks robotu fabrikası tam gaz çalışıyor
ABD'den Kuzey Kore'ye 'güvenilir diyalog' çağrısı

ABD'den Kuzey Kore'ye 'güvenilir diyalog' çağrısı
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 'Arabasız Gün'

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 'Arabasız Gün'
Libya'da bot faciası! 90 kişi hayatını kaybetti

Libya'da bot faciası! 90 kişi hayatını kaybetti
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan askeri darbe açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan askeri darbe açıklaması
İran'da başörtüsünü çıkaran 29 kişi tutuklandı

İran'da başörtüsünü çıkaran 29 kişi tutuklandı