Fransa'da taciz ihbar hattı "yoğunluktan" kapatıldı



"BİR SÜRE ŞİKAYET ALAMIYORUZ"

Brigitte Bardot MeToo (Ben de) akımına katılan kadınları ünlü olmaya çalışmakla suçladı

Gizem Yetil

de yer alan habere göre ,Fransa'da cinsel taciz kurbanlarının destek alması için kurulan ihbar hattı son iki yıldır gelen ihbar çağrılarının kayıtlarının aşırı birikmesi ve son dönemde çok fazla ihbar alınmasının ardından çalışamaz hale geldi. Bu nedenle ihbar hattının kapatılması kararı alındı.Destek/ihbar hattını arayan cinsel taciz kurbanları "Birkaç aydır gelen aşırı ihbar yoğunluğu nedeniyle bir süre şikayet alamıyoruz" sesli mesajıyla karşılaştılar.