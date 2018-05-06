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Fransa'daki skandal bildiriye Türkiye'den sert tepki

Fransa’da aralarında Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ile eski Başbakan Valls’ın da bulunduğu 300 kişi, Kuran’ı Kerim’i hedef alan skandal bildiriye destek verdi. AB Bakanı Ömer Çelik, Fransa'daki skandal kampanyaya sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi

06 Mayıs 2018, Pazar 13:20
Fransa'daki skandal bildiriye Türkiye'den sert tepki
Fransa’da çoğunluğunu aydın ve siyasetçilerin oluşturduğu bir grup Müslümanların tepkisini toplayacak bildiri yayınladı. 
 
Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ile eski Başbakan Valls’ın imzasının bulunduğu bildiride Kuran-ı Kerim'in antisemitist ifadelerinden dolayı değiştirilmesini savunuluyor.

AB Bakanı Ömer Çelik Twitter hesabından konuyla ilgili sert tepki gösteriyor.  Bakan Çelik'in paylaşımları şöyle:
 
-300 Fransız yazar ve siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iddiasıyla Kur’an’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Aralarında Sarkozy de var. Entellektüel şiddetin ve barbarlığın en çarpıcı örneği bu. Bu kişiler kim olurlarsa olsunlar ve şimdiye kadar neyi savunmuş olurlarsa olsunlar, bağnazlık tarihinin ilk sırasına yazılacaklar.


 
-Barbarlık modern dünyanın ortasına entellektüel ve siyasi sıfatlarla yerleşiyor. Bu şahıslar, bu barbar ve ahlak dışı taleple, DEAŞ’ın ideolojik akrabalığına kayıt yaptırdıklarını ilan etmişlerdir. DEAŞ’ın en yakın ideolojik akrabası olduklarını ancak bu şekilde anlatabilirlerdi.Ancak siyasal psikiyatrinin konusu olacak bu yaklaşım, Avrupa’nın ortasında nasıl bir barbarlığın yükseldiğini, en az DEAŞ kadar tehlikeli bu zihniyetin kendisini nasıl bazı kavramların arkasına sakladığını ifşa ediyor.
 
-DEAŞ’ın aleni akrabalarını tespit etmek kolay. Asıl böyle entelektüel ve siyasi görünüm arkasındakiler çok tehlikeli. Sözde şiddet karşıtı görünüp, yaklaşımlarıyla bağnaz ve şiddete tapan zihniyet bu. İnsanlık rehberi Kur’an’dan insan karşıtı bağnazlık ve şiddet çıkaran DEAŞ neyse, bu 300 Fransız da aynı.
 


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