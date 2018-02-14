Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Fransa, Galatasaraylı yıldızları konuşuyor

Antalyaspor’u 3-0 yenerek, ligde liderliği kapan Galatasaray’da Bafetimbi Gomis ve Cedric Carasso’nun performansı Fransa’da da yakından takip edildi.

Fransa, Galatasaraylı yıldızları konuşuyor
Antalyaspor’u 3-0 yenerek, ligde liderliği kapan Galatasaray’da Bafetimbi Gomis ve Cedric Carasso’nun performansı Fransa’da da yakından takip edildi.

Aslan’ın 2 Fransız yıldızı, ülkelerinin basınında geniş yer buldu. Galibiyete 2 golüyle katkı veren Gomis için France Football, “Gomis ile Galatasaray liderliği aldı” denildi.

Eurosport Fransa’da da “Gomis’in dublesiyle Galatasaray liderliğe oturdu” diye yazdı. Fransız L’Equipe gazetesinde de Gomis’in golleri yer aldı.

Öte yandan bu sezon ilk kez oynayan kaleci Carasso’nun ilk gecesinde galibiyet aldığı da vurgulandı.

1: Marsilya formasıyla geçen sezonu 20’si lig, 1’i kupa olmak üzere 21 golle tamamlayan Bafetimbi Gomis, bu sezon Galatasaray’da 17’si lig, 3’ü kupa olmak üzere şimdiden 20 gole ulaştı, geçen sezonu yakalamasına bir gol kaldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Vagner Love'dan şampiyonluk sözleri

Vagner Love'dan şampiyonluk sözleri
Başakşehir Fenerbahçe U19 maçında Fenerbahçe’den örnek hareket

Başakşehir Fenerbahçe U19 maçında Fenerbahçe’den örnek hareket
İngiltere'de gündem İlkay Gündoğan

İngiltere'de gündem İlkay Gündoğan
Mustafa Cengiz'den flaş açıklama: Galatasaray satılırsa...

Mustafa Cengiz'den flaş açıklama: Galatasaray satılırsa...
Fatih Terim’in derbide Kadıköy planı!

Fatih Terim’in derbide Kadıköy planı!
Pep Guardiola’dan İlkay Gündoğan hakkında flaş açıklama

Pep Guardiola’dan İlkay Gündoğan hakkında flaş açıklama
Trabzonspor 37 yıl sonra yine aynı kabusu yaşıyor

Trabzonspor 37 yıl sonra yine aynı kabusu yaşıyor
Dele Alli'nin sevgilisi Ruby Mae çok cesur!

Dele Alli'nin sevgilisi Ruby Mae çok cesur!
Fatih Terim'in Serdar Aziz öngürüsü tuttu

Fatih Terim'in Serdar Aziz öngürüsü tuttu
Türkiye Basketbol Milli Takımı kadrosu açıklandı

Türkiye Basketbol Milli Takımı kadrosu açıklandı
Medipol Başakşehir Cheikhou Dieng’i kiralık gönderdi

Medipol Başakşehir Cheikhou Dieng’i kiralık gönderdi