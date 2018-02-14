Fransa, Galatasaraylı yıldızları konuşuyor

Erdinç Şahin

’u 3-0 yenerek, ligde liderliği kapan’dave’nun performansıda yakından takip edildi.Aslan’ın 2 Fransız yıldızı, ülkelerinin basınında geniş yer buldu. Galibiyete 2 golüyle katkı veren Gomis için France Football, “Gomis ile Galatasaray liderliği aldı” denildi.Eurosport Fransa’da da “Gomis’in dublesiyle Galatasaray liderliğe oturdu” diye yazdı. Fransız L’Equipe gazetesinde de Gomis’in golleri yer aldı.Öte yandan bu sezon ilk kez oynayan kaleci Carasso’nun ilk gecesinde galibiyet aldığı da vurgulandı.1: Marsilya formasıyla geçen sezonu 20’si lig, 1’i kupa olmak üzere 21 golle tamamlayan Bafetimbi Gomis, bu sezon Galatasaray’da 17’si lig, 3’ü kupa olmak üzere şimdiden 20 gole ulaştı, geçen sezonu yakalamasına bir gol kaldı.