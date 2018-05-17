Fransa hükümetinden 9 yıl süren eylemlere operasyon

Fransız hükümeti, Adeca ve Acipa adlı sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu çeşitli dernekler tarafından 2009 yılında başlatılan işgal eylemlerine 2012 yılında Cesar operasyonu başlatmıştı. Fransız güvenlik güçlerinin operasyonunun başarılı bir şekilde sonuçlanmadığı ve 9 yıldır süren çadır ve barakaların kurulduğu eylemler için geçtiğimiz hafta düğmeye basıldı. Geçtiğimiz hafta başlanan tahliyelerin sonuçsuz kalması üzerine Fransız ekipleri bu sabah bir kez daha harekete geçti. Ulusal Jandarmanın Genel Müdürü Gérard Lizurey, operasyona ilişkin bilgilendirmesinde operasyona bin 500 jandarmanın katıldığını ifade etti.

OPERASYON YASA DIŞI EYLEMCİLERİ HEDEF ALIYOR

Jandarma, eylemcilere yönelik sabah baskınında molotof kokteyli atan eylemcilere karşı biber gazı kullanandı. İçişleri Bakanı Gerard Collomb, operasyonun yalnızca yasa dışı hareket eden eylemcilere yönelik olduğunu belirtti. Bölgede işgalcilerin barındığı yaşam alanlarının birçoğunun tahliye edildiğini ve hafta sonuna kadar bütün bölgenin boşaltılacağının altını çizdi.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada, operasyonda bazı görevlilerin yaralandığı kaydedilirken, operasyonun birkaç gün süreceği ifade edildi.

İHA