Fransa'nın dişi Trump'ı, ABD'li muhafazakarların gönlünü fethetti

Amerikalı muhafazakarların konferansında konuşan Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in yeğeni, Trump'ın sloganlarını yankıladı. Fransa'da İslami bir paralel toplum inşa edildiğini öne süren Marion Maréchal-Le Pen, ''Biz de sizin gibi ülkemizi geri istiyoruz. Önce Fransa'' dedi

Fransa'nın dişi Trump'ı, ABD'li muhafazakarların gönlünü fethetti
ABD'deki Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) Le Pen rüzgarı esti. Ama bu kez kürsüye geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçmini ikinci turda kaybeden Ulusal Cephe (FN) lideri Marine Le Pen değil, 28 yaşındaki yeğeni Marion Maréchal-Le Pen geçti. Sputnik'in aktarığına göre yeğen Le Pen, tümüyle ABD Başkanı Donald Trump'tan esinlenen bir konuşmayla Amerikalı muhafazakarları coşturdu.
 

FRANSIZ AKSANIYLA İNGİLİZCE KONUŞTU


Washington, D.C. yakınlarında düzenlenen konferansa hitabına ''Bonjour CPAC!'' diye başlayan ve yaklaşık 10 dakika boyunca ağır Fransız aksanıyla İngilizce konuşan Marion Maréchal-Le Pen, Fransa'nın içinde bulunduğu sorunların Avrupa Birliği'nden (AB) kaynaklandığını savundu.
 

'AB YÜZÜNDEN İSLAMİ TOPLUM OLUŞTU'


''Hayır, Fransa bugün özgür değil. Fransızlar ekonomi, göç ve hatta diplomasi politikalarını seçmekte özgür değil. Özgürlüğümüz AB'nin ellerinde'' diyen yeğen Le Pen, AB'nin Fransız kültürüne saldırısının 'Fransa'da İslami toplum gelişmesine' kapı açtığını ileri sürdü. 
 

'KATOLİK KİLİSESİ'NİN EN BÜYÜK EVLADIYDIK, İSLAMIN KÜÇÜK YEĞENİNE DÖNÜŞÜYORUZ'


''40 yıldır devam eden toplu göç, İslami lobiler ve siyaseten doğruculuktan sonra, Fransa, Katolik Kilisesi'nin en büyük kızı olmaktan İslam'ın küçük yeğeni olmaya dönüşme sürecinde'' iddiasında bulunan Le Pen ''Terörizm sadece buzdağının görünen yüzü. Bu büyüklerimizin uğruna savaştığı, mücadele ettiği Fransa değil. Tıpkı sizin gibi biz de ülkemizi geri istiyoruz'' vurgusu yaptı.


'ULUSUMUN KURTULUŞUNU İSTİYORUM'


Fransa'nın genç nesillerinin ülkeleri için suçluluk ve utanç duymaları için beyinlerinin yıkandığını ortaya atan FN'nin genç sesi, ''Tek istediğim ulusumun kurtuluşudur'' dedi.
 

'HER ŞEYİN BAŞI FRANSA'


Brexit ve Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesini başlıca esin kaynakları olarak açıklayan Le Pen, Trump'ın gündemini desteklediğini belirterek ''Onun 'Önce Amerika' demesini kendime hakaret kabul etmiyorum. Amerikan halkı için 'Önce Amerika', Britanya halkı için 'Önce Britanya' ve Fransa halkı için de 'herşeyin başı Fransa' istiyorum'' diye konuştu.
 

ALKIŞ VE TEZAHÜRAT SELİ


Brexit ve Kasım 2016 ABD başkanlık seçiminin, ülkelerini geri alma fırsatı sunulduğunda halkın bu fırsatı kaçırmadığını gösterdiğini dile getiren Marion Maréchal-Le Pen'in konuşması sık sık coşkulu alkış ve tezahüratlarla kesildi.

Amerikan, İngiliz ve Fransız medyasının geniş yer ayırdığı bu etkinlikle ilgili Trump'ın ''Amerika'yı yeniden muteşem yapacağım'' sloganına atıfla 'Le Pen'den Fransa'yı yeniden muhteşem yapacağım konuşması' başlıklarını atanlar oldu.

 


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