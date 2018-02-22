Fransa'nın en eski modaevi Lanvin, Çinli Fosun International'e satıldı



LANVİN SON DÖNEMDE BÜYÜK MALİ KRİZİN İÇİNDEYDİ

Can Hakman

'den yapılan yazılı açıklamada, şirket hisselerinin Fosun International'e satıldığı bildirildi.Açıklamada,'un, Lanvin modaevinin uzun dönemde yürürlüğe koymaya çalışacağı projeler için stratejik ortak olarak görüldüğü belirtilerek, Fosun'un şirketi alması kararında Lanvin'in dünya çapında ve Avrupa piyasasında sahip olduğu tecrübenin etkili olduğu kaydedildi.tarafından 1889'da'te kurulan modaevi, kadın, erkek ve çocuklara yönelik giyim, ayakkabı ve aksesuar üretiyor.Lanvin'in son dönemde "büyük" mali krizde olduğu belirtilirken, resmi bilançosuna göre Lanvin'in 2016'yı 20,3 milyon avro zararla kapattığı kaydedildi.Fosun International, 2015'te turistik geziler ve tatil köyleri işletmecisi Club Med'i satın almıştı.