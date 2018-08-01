Fransa öğrencilere telefonu yasakladı

Buna göre, cep telefonu ilk ve orta okullarda tamamen, lisede ise kısmen yasaklanacak. Söz konusu düzenleme Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim vaatleri arasında bulunuyordu.

Yasak, her liseye kendi kararını verme hakkı tanırken, liseler kararı kısmen ya da tamamen uygulama konusunda söz sahibi olacak.

Yeni yasa, liselerde öğretmenlerin öğrencilerin telefonlarına el koymasını kolaylaştırıyor.

Fransa’da 12-17 yaş arasındaki her 10 öğrenciden 9’unun akıllı telefon sahibi olduğu belirtiliyor.