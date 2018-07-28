Fransa’da Melisa Sözen rüzgarı

Melisa Sözen’in, Franck Gastambide ile başrolü paylaştığı filmin Paris’teki çekimleri 8 hafta sürdü. Bu proje nedeniyle şubattan beri Fransa’da bulunan, bu süreçte “Le Bureau des Legends” adlı dizide rol alıp CanneSeries’de jüri üyeliği yapan ve Fransızca öğrenen Melisa Sözen, bugün Türkiye’ye dönüyor.

'ŞAHANE BİR EKİPLE ÇALIŞTIM'

Oyuncu, son projesiyle ilgili şunları söyledi: “Fransızca olarak, üstelik de bir komedide oynamak çok keyifliydi. Şahane bir ekiple çalıştım. En mutlu olduğum setlerden biri oldu diyebilirim.”