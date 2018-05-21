Saat 18:00 civarında bir saldırganın Busserine bölgesinde Kalaşnikoflarla orada bir grup gencin üzerine ateş açtığı belirtildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sputnik'in haberine göre bölgede bulunan bir güvenlik görevlisinin polislerle birlikte saldırıya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de bölgede olduğu belirtildi.

Polislerin, saldırganlara ulaşmak için olayın tanıklarıyla ön soruşturma başlattığı ifade edildi.



