Fransa'da silahlı saldırı
Fransa'nın güneyinde yer alan Marsilya şehrinde maskeli bir grubun sokakta insanların üzerine ateş açtığı belirtildi. Yerel gazete Provence'in haberine göre en az 1 kişi yaralandı
Saat 18:00 civarında bir saldırganın Busserine bölgesinde Kalaşnikoflarla orada bir grup gencin üzerine ateş açtığı belirtildi.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Sputnik'in haberine göre bölgede bulunan bir güvenlik görevlisinin polislerle birlikte saldırıya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de bölgede olduğu belirtildi.
Polislerin, saldırganlara ulaşmak için olayın tanıklarıyla ön soruşturma başlattığı ifade edildi.