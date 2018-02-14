Fransız Bakan Darmanin’e yeni taciz suçlaması

Tecavüz suçlamasıyla hafta başında ifade veren Fransa Maliye Bakanı Gerald Darmanin hakkında ikinci bir taciz suçlamasının olduğu ortaya çıktı

Fransız Bakan Darmanin’e yeni taciz suçlaması
Le Point dergisi, Darmanin hakkında, 2014-2017 yılları arasında Belediye Başkanlığı yaptığı Tourcoing kentinde yaşayan bir kadın tarafından dün suç duyurusunda bulunulduğunu yazdı.

Haberde, ismi açıklanmaya kadının, Belediye Başkanı olduğu dönemde Darmanin tarafından yeni bir sosyal konut sağlanması karşılığı cinsel istismara uğradığı iddia edilirken, olayın 2015-2016 döneminde yaşandığı belirtiliyor.

YENİDEN SORGULANACAK


Dergi, bu yeni suç duyurusu karşısında Bakan Darmanin’in yeniden sorgulanacağı bilgisine yer verdi. Darmanin hakkında, 2009 yılında kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla bir kadın tarafından suç duyurusunda bulunulmuş, soruşturma kapsamında 35 yaşındaki Bakan, pazartesi günü Paris’te polise ifade vermişti.

Paris Savcılığının, Darmanin hakkında "tecavüz" suçlamasıyla 22 Ocak’ta ön soruşturma açtığı ortaya çıkmıştı.

İFTİRA OLDUĞUNU SÖYLEDİ


Soruşturmanın, 2009 yılında Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren bir kadının Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açıldığı belirtilmişti. Kadının geçen ay savcılığa gittiği, Darmanin’in ise söz konusu iddiaların iftira olduğunu gerekçe göstererek, şikayette bulunduğu kaydedilmişti.


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