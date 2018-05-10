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Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca Öğretmenliği kısıtlaması ne anlama geliyor? Nedir?

300 Fransız yazar ve siyasetçinin, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı iddiasıyla Kur’an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkartılması talebi sonrası Yüksek Öğretim Kurumundan (YÖK) tepki geldi. YÖK, Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine kısıtlama kararı aldı. Bu karar sonrası öğrenciler, konu hakkında detaylı bilgi almak istedi. İşte detaylar...
 

10 Mayıs 2018, Perşembe 11:09
Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca Öğretmenliği kısıtlaması ne anlama geliyor? Nedir?
300 Fransız yazar ve siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı iddiasıyla Kur’an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkartılması talebinde bulundu. Hükümetten ve muhalefetten Fransa'ya ardı ardına tepki geldi. Son olarak bir tepki de Yüksek Öğretim Kurumundan (YÖK) geldi. YÖK, Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine kısıtlama kararı aldı.

Bu flaş karar sonrası Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca Öğretmenliği'nde okuyan öğrenciler konu hakkındaki detayları merak etti.

KISITLAMA DETAYLARI

YÖK’ten edinilen bilgiye göre, bu kısıtlama kararının alınmasında özellikle “mezun-istihdam ilişkisi” ve Fransa ile "mütekabiliyet” hususu etkili oldu. Bilindiği üzere Fransa’da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı/Türkoloji bölümleri bulunmuyor.

YÖK yetkilileri, Türkiye’de henüz öğrenci almaya başlamamış olan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı sayısının 16 olduğunu belirtti. Yükseköğretim sisteminde öğrencisi olan ve eğitim öğretimi sürdüren toplam 19 Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı bulunuyor. Öğrenci alan mevcut bölümler eğitim öğretimlerine hiçbir aksama olmaksızın devam edecek olup, henüz öğrenci almamış olan Fransız dili ve edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümleri bu karar kapsamında yer alacak. 


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