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Fransız efsaneden Neymar’a Valbuena benzetmeli eleştiri!

Paris Saint Germain forması giyen Neymar'ı, sürekli kendisini yere atmakla eleştiren Fransız efsane Duggary, Brezilyalı futbolcuyu Mathieu Valbuena'ya benzetti

Fransız efsaneden Neymar’a Valbuena benzetmeli eleştiri!
Fransa futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Christophe Dugarry, Paris Saint Germain’in yıldızı Neymar’ı sürekli kendisini yere attığı için eleştirirken bu özelliğini Fenerbahçeli futbolcu Mathieu Valbuena’ya benzetti.

Ligue 1’de forma giymeye başladığı günden bu yana sahada yaşadığı olaylarla da gündemden düşmeyen Brezilyalı futbolcuya Fransız efsanesi Duggary’den eleştiri geldi.
 

"SÜREKLİ YUVARLANIYOR"


Futbolculuk kariyerinde Bordeaux, Milan, Barcelona, Marsilya gibi takımlarda forma giyen 45 yaşındaki Dugarry, “Neymar tıpkı Valbuena gibi sürekli yuvarlanıyor. Hakemler tarafından kollanıyorlar. Hakemlerin herkesi eşit derecede koruması gerek” ifadelerini kullandı.

Paris Saint Germain’in Marsilya ile oynadığı maçta sakatlanan Neymar, ağlayarak sahayı terk etmişti.  Brezilyalı futbolcunun ameliyat olacağı ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Sezon başında Lyon’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Valbuena, 2006-2014 yılları arasında Marsilya forması giydi.


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