Fransız efsaneden Neymar’a Valbuena benzetmeli eleştiri!

"SÜREKLİ YUVARLANIYOR"

Erdinç Şahin

Fransa futbolunun efsane isimleri arasında yer alan’in yıldızısürekli kendisini yere attığı için eleştirirken bu özelliğini Fenerbahçeli futbolcu Mathieu Valbuena’ya benzetti.’de forma giymeye başladığı günden bu yana sahada yaşadığı olaylarla da gündemden düşmeyen Brezilyalı futbolcuya Fransız efsanesi Duggary’den eleştiri geldi.Futbolculuk kariyerinde Bordeaux, Milan, Barcelona, Marsilya gibi takımlarda forma giyen 45 yaşındaki Dugarry,ifadelerini kullandı.’in Marsilya ile oynadığı maçta sakatlanan Neymar, ağlayarak sahayı terk etmişti. Brezilyalı futbolcunun ameliyat olacağı ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.Sezon başında’ye transfer olan, 2006-2014 yılları arasında Marsilya forması giydi.