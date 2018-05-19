Fransız yönetmen Luc Besson hakında tecavüzden suç duyurusu

İsmi açıklanmayan bir kadın oyuncu, Fransız yönetmen Luc Besson aleyhinde tecavüz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Fransız Europe 1 Radyosu'nun haberinde verdiği detaylara göre, 27 yaşındaki bir genç sinema oyuncusu, polise başvurarak Besson tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi.

UYANDIĞINDA KENDİNİ OTEL ODASINDA BULDU

Perşembe gecesi Bristol Hotel'de Besson ile randevulaştığını anlatan genç oyuncu, birlikte çay içtikten sonra bayıldığını, uyandığında ise kendisini otel odasında bulduğunu anlattı.

Kendine geldiğinde, Besson tarafından tecavüze uğradığını ve yalnız bırakıldığını anlayan oyuncu, otel odasında bir miktar para da bulunca polise gittiğini dile getirdi.

İDDİALARI REDDETTİ

Fransız yönetmen 59 yaşındaki yönetmen Luc Besson, avukatı aracılığıyla kadın oyuncuyu zaman zaman gördüğünü söyledi ancak uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddialarını ise reddetti.

Fransız medyası, Holywood tecavüz iddialarıyla çalkalanırken, Fransız sinema dünyasının sessiz kalmasını eleştirmiş, Fransız oyuncuların da sessizliğini kırması çağrısında bulunmuştu.