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Fransızlar duyurdu.... Beşiktaş Nacer Chadli için transfer görüşmelerine başladı!

Fransız basını, Beşiktaşlı yöneticilerin Belçikalı futbolcu Nacer Chadli için West Bromwich Albion ile görüşmelere başladığını yazdı.

01 Ağustos 2018, Çarşamba 12:50
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Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'yla birlikte üçüncülük elde eden Nacer Chadli'nin adı uzun bir süredir Beşiktaş ile birlikte anılıyordu.

Kara Kartal'ın 28 yaşındaki Fas asıllı sol kanat oyuncusuyla ilgili resmi görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Fransa'da yayım yapan RMC Sport'tan Sacha Tavolieri'nin paylaştığı habere göre Siyah Beyazlı yöneticiler, yıldız futbolcunun transferi için West Bromwich Albion kulübüyle görüşme hâlinde.

Tavolieri, bununla birlikte Chadli'nin kendisiyle şu ana kadar hiçbir temas kurulmadığını kaydetti.






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