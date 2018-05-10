Fransızlar yazdı! ‘UEFA PSG’ye çok ağır bir ceza verecek’

Fransa
’da yayınlanan L’Equipe gazetesi, PSG’nin
çok ağır bir para cezası alacağının kesin olduğunu yazdı.
UEFA’nın
bugün ve yarın yapacağı toplantıda PSG’yle
ilgili kararını vermesi bekleniyor.
Fransız ekibinin ticaret kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturulduğu belirtilen haberde hesapların didik didik edildiği vurgulandı.
Gazete PSG’nin
çok ağır bir cezaya hazırlandığını belirtirken Fransız
ekibinin sadece para cezasıyla kurtulmayı umduğunu, Avrupa kupalarından men cezasından korktuğun uyazdı.
UEFA
daha önce de finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 2014’te PSG’ye 60 milyon euro
para cezası vermişti.
Erdinç Şahin