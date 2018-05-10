Fransızlar yazdı! ‘UEFA PSG’ye çok ağır bir ceza verecek’

Erdinç Şahin

’da yayınlanançok ağır bir para cezası alacağının kesin olduğunu yazdı.bugün ve yarın yapacağı toplantıdailgili kararını vermesi bekleniyor.Fransız ekibinin ticaret kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturulduğu belirtilen haberde hesapların didik didik edildiği vurgulandı.Gazeteçok ağır bir cezaya hazırlandığını belirtirkenekibinin sadece para cezasıyla kurtulmayı umduğunu, Avrupa kupalarından men cezasından korktuğun uyazdı.daha önce de finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiylepara cezası vermişti.