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Fransızlar yazdı! ‘UEFA PSG’ye çok ağır bir ceza verecek’

UEFA'nın PSG'nin finansal fair play'i ihlali ve Neymar'ın transferindeki Katar bağlantısıyla ilgili açtığı soruşturmada sona gelindi.

Fransızlar yazdı! ‘UEFA PSG’ye çok ağır bir ceza verecek’
Fransa’da yayınlanan L’Equipe gazetesi, PSG’nin çok ağır bir para cezası alacağının kesin olduğunu yazdı.

UEFA’nın bugün ve yarın yapacağı toplantıda PSG’yle ilgili kararını vermesi bekleniyor.

Fransız ekibinin ticaret kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturulduğu belirtilen haberde hesapların didik didik edildiği vurgulandı.

Gazete PSG’nin çok ağır bir cezaya hazırlandığını belirtirken Fransız ekibinin sadece para cezasıyla kurtulmayı umduğunu, Avrupa kupalarından men cezasından korktuğun uyazdı.

UEFA daha önce de finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 2014’te PSG’ye 60 milyon euro para cezası vermişti.


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