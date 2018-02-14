Fransızların Gomis ayaklanması!

EN ÇOK GOL ATAN FRANSIZ YILDIZ

DİDİER DESCHAMPS’A BASKI VAR

Erdinç Şahin

’de’a attığı 2 golle toplam gol sayısını 17’ye çıkaran'ın yıldız golcüsü’in bu formu, ülkesi’da da dikkat çekiyor., “Gomis tam bir gol sanatçısı. 20 dakika içinde’a 2 gol atan Bafetimbi, takımını liderliğe taşıdı. Eski takımı Marsilya’yı da onu takımda tutmadığına pişman etti. Feghouli ise ona eşlik etti” yorumunu yaptı.ise, “Gomis ne kadar doğru bir transfer olduğunu her hafta ispatlıyor. Marsiya açısından ne kadar da zor bir durum bu” satırlarına imza attı.Öte yandan 32 yaşındaki forvet, “En iyi 10 lig arasında en çok gol atan Fransız oyuncu” unvanını kaptı. Süper Lig’de 17 gole ulaşan Bafe’yi 16 golle Lyon’lu Fekir takip ediyor. Thauvin (14-Marsilya), Mbappe (9-PSG), Lacazette (9-Arsenal) ve Roux (9-Metz) ise onları izliyor. Bafetimbi Gomis, sezon başından beri 25 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu sınavlarda toplam 20 kez rakip ağları sarsarken, toplamda 5 asist de yaparak skor yükünü çekti. Bu performansıyla da’na yeniden göz kırptı.Daha önce 12 kez milli formayı sırtına geçiren, bu karşılaşmalarda 3 gol atmıştı. 2013’ten beri milli davet almıyor. Fransa Milli Takımı’nın’a Gomis’i aday kadroya çağırması konusunda büyük baskı var. Hücum hattında Griezmann, Mbappe ve Lacazette gibi yıldızları bulunan Horozlar’da Gomis’in bu yıl Rusya’da boy gösterip göstermeyeceği bilinmiyor. Deschamps daha önce Gomis’e çok da sıcak bakmadığını kamuoyuyla paylaşmıştı.