Fransızların Gomis pişmanlığı!

Süper Lig’de gol kralı olan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılıları şampiyonluğa ulaştırırken, eski takımı Marsilya’yı da üzdü. Deneyimli forvet geçtiğimiz sezon Swansea’den kiralık olarak mavi-beyazlıların formasını giymiş ve 20 golle oynamıştı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid’e 3-0 yenilen Marsilya’da gözlerin eski futbolcularını aradığı ortaya çıktı. Lyon’daki maçta tek bir gol bile atamadan İspanyol ekibine boyun eğen mavi-beyazlılarda karşılaşmanın ardından yapılan değerlendirmede, Gomis’in adının geçtiği öğrenildi.

TARAFTARLAR DA AYNI KANAATTE

Fransız ekibinde yönetimin yaptığı değerlendirmede 32 yaşındaki futbolcunun bonservisinin alınması halinde, Marsilya’nın finalde Atletico Madrid’e karşı daha etkili olacağı, rakibine üstünlük sağlayarak kupaya uzanabileceğinin dile getirildiği belirlendi. Aynı şekilde Marsilya taraftarlarının da benzer yönde bir kanaat içinde bulunduğu, yıldız golcünün elden kaçırılmasından pişmanlık duydukları tespit edildi.

REKORUN ARDINDAN ÜZÜNTÜ DEPREŞTİ

Galatasaray’ın ligde şampiyonluğa ulaşması ve Bafetimbi Gomis’in eski Fenerbahçeli Alex de Souza’nın rekorunu kırarak en golcü yabancı unvanını almasının ardından konu bir kez daha gündeme geldi. Fransız yıldızın ilerleyen yaşına karşın performansından hiçbir şey kaybetmediği ve formunu daha da yukarılara çektiği değerlendirmesinin yapıldığı Marsilya camiasında, futbolcunun gidişinden duyulan üzüntünün yeniden depreştiği öğrenildi.