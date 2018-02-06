Frasier'ın yıldızı John Mahoney hayatını kaybetti



JOHN MAHONEY KİMDİR?

Can Hakman

dizisindevekarakterlerinin babasını oynayan aktör'nin pazar günü hayatını kaybettiği açıklandı.dizisinden de tanıdığımız'ingibi onlarca önemli filmi vardı.30 senelik sanat hayatında bir sürü ödüle de layık görüldü. Oyuncununile 200 yılında SAG Ödülü'nü almıştı., 2adaylığı bulunan John Mahoney 1986 yılında'nü almıştı.