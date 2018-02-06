Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Frasier'ın yıldızı John Mahoney hayatını kaybetti

Frasier'daki Martin Crane karakteriyle hafızalara kazınan İngiliz aktör John Mahoney 77 yaşında hayatını kaybetti

Frasier'ın yıldızı John Mahoney hayatını kaybetti
posta.com.tr

Frasier dizisinde Kelsey Grammer ve David Hyde Pierce karakterlerinin babasını oynayan aktör Martin Crane'nin pazar günü hayatını kaybettiği açıklandı.

Hot in Cleveland dizisinden de tanıdığımız John Mahoney'in American President, Say Anything, Eight Men Out gibi onlarca önemli filmi vardı.


JOHN MAHONEY KİMDİR?


John Mahoney 30 senelik sanat hayatında bir sürü ödüle de layık görüldü. Oyuncunun Frasier ile 200 yılında SAG Ödülü'nü almıştı.

2 Emmy, 2 Golden Globe adaylığı bulunan John Mahoney 1986 yılında Tony Ödülü'nü almıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sarp Apak ve Bengisu Uzunöz'den bebek müjdesi

Sarp Apak ve Bengisu Uzunöz'den bebek müjdesi
Ebru Polat: Hayranımla evleneceğim

Ebru Polat: Hayranımla evleneceğim
Tuba Ünsal'dan cesur poz

Tuba Ünsal'dan cesur poz
İbrahim Tatlıses'in kızları buluştu

İbrahim Tatlıses'in kızları buluştu
Seren Serengil: Beni kimse susturamaz

Seren Serengil: Beni kimse susturamaz

Rafet El Roman: İhanetin faydası var

Rafet El Roman: İhanetin faydası var
Hande Yener: Ben sadece teferruatım

Hande Yener: Ben sadece teferruatım
Ünlü isimlerin makyajsız halleri

Ünlü isimlerin makyajsız halleri

Çukur 15. bölüm özeti (Çukur 16. bölüm fragman)

Çukur 15. bölüm özeti (Çukur 16. bölüm fragman)
Kim derdi ki bir gün ayrılacağız

Kim derdi ki bir gün ayrılacağız
Türkücü Yusuf Harputlu'nun ağabeyine 13,5 yıl hapis

Türkücü Yusuf Harputlu'nun ağabeyine 13,5 yıl hapis