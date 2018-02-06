Frasier'ın yıldızı John Mahoney hayatını kaybetti

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Frasier
dizisinde Kelsey Grammer
ve David Hyde Pierce
karakterlerinin babasını oynayan aktör Martin Crane
'nin pazar günü hayatını kaybettiği açıklandı.
Hot in Cleveland
dizisinden de tanıdığımız John Mahoney
'in American President
, Say Anything
, Eight Men Out
gibi onlarca önemli filmi vardı.
John Mahoney
JOHN MAHONEY KİMDİR?
30 senelik sanat hayatında bir sürü ödüle de layık görüldü. Oyuncunun Frasier
ile 200 yılında SAG Ödülü'nü almıştı.
2 Emmy
, 2 Golden Globe
adaylığı bulunan John Mahoney 1986 yılında Tony Ödülü
'nü almıştı.
Can Hakman