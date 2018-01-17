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Freedom House'a göre Türkiye 'özgür' değil

Özgürlük Evi'nin (Freedom House) açıkladığı 2018 Dünyada Özgürlükler Raporu'nda Türkiye ilk kez 'özgür olmayan ülkeler' kategorisine düşürüldü. Daha önce ’kısmen özgür’ kategorisinde yer alan Türkiye’nin özgürlük notu da geçen yıla göre 6 puan geriledi

17 Ocak 2018, Çarşamba 09:49
Freedom House'a göre Türkiye 'özgür' değil
Merkezi Washington’da bulunan Özgürlük Evi (Freedom House), 2018 Dünyada Özgürlükler Raporu’nu açıkladı.

"Demokrasi Krizde" başlığı verilen yıllık raporda Türkiye ilk kez “özgür olmayan” ülkeler kategorisine düşürüldü. Türkiye daha önce “kısmen özgür” kategorisindeydi. Raporda Türkiye’nin notu geçen yıla göre 6 puan geriledi. Raporda Türkiye’nin ‘özgür değil’ kategorisine düşürülmesi anayasa referandumu, iktidarın merkezileşmesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki OHAL ortamı gibi gelişmelere bağlandı.

‘KISMEN ÖZGÜR’ STATÜSÜNDEYDİ

Türkiye 1974-1980’e kadar Freedom House’ta ‘özgür’ ülkeler statüsünde yer almış, daha sonra ‘kısmen özgür’ ülkeler statüsüne yerleştirilmiş. 2017’de 71 ülkede siyasi haklar ve sivil özgürlüklerde gerilemeler görülürken sadece 35 ülkede durum iyileşme gösterdi.



Raporun son versiyonunda, 195 ülke değerlendirme altına alınırken bunlardan 88’i (yüzde 45) ‘özgür’, 58’i (yüzde 30) ‘kısmen özgür’ ve 49’u (yüzde 25) ‘özgür değil’ kategorisinde yer aldı.

 


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