Fren yerine gaza basınca leblebi dükkanına girdi

Çorum'un Osmancık ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücü, cipiyle leblebici dükkanına daldı

05 Mart 2018, Pazartesi 12:28
Fren yerine gaza basınca leblebi dükkanına girdi
Çorum’da aracını park etmek isteyen sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkan cip, bir iş yerine girdi.

Olay, Samsun-İstanbul  D-100 Karayolu Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana geldi.



İşletmeciliğini Ali Dölcü´nün yaptığı leblebi dükkanına alışveriş yapmak için gelen Mehmet Buğday (70), 34 SZ 8369 plakalı aracını park etmek için iş yeri önüne yaklaştı.



Otomatik vites olan araç, sürücüsü Buğday’ın iş yeri önüne gelince fren yerine gaza basması sonucu hiç durma belirtisi bile göstermeden dükkandan içeri girdi.



Sürücü ve o anda dükkanda bulunanlar kazayı yara almadan atlattı. Cip ve iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.



Mustafa ULUSOY / OSMANCIK (Çorum), (DHA)


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