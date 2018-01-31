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FSM Köprüsü'nü kapatan FETÖ sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü işgal etme girişimi sırasında 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi. Cumhuriyet Savcısı, 15 sanığın “Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti

31 Ocak 2018, Çarşamba 21:12
FSM Köprüsü'nü kapatan FETÖ sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmada 15 tutuklu sanık hazır bulundu.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile müştekilerin avukatlarının da hazır bulunduğu 12. duruşmada tanıklar ve müştekiler dinlendi, dosyadaki deliller tartışıldı. Ardından Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

15 SANIĞIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ 


Cumhuriyet Savcısı, “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan 15 sanığın ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalaada bazı sanıkların ayrıca  "Kasten öldürme",  "Silahla kasten yaralama", "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan da değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.

İDDİANAME 


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 574 sayfalık iddianamede, darbe girişimi günü darbecilerin stratejik öneme sahip olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ele geçirmek ve İstanbul trafiğini kontrol altına almak için 4  tank ve 3 zırhlı araçla Kuleli Askeri Lisesi ve 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yaptıkları anlatılıyor.

Askerlerin halkın tepkisiyle karşılaştıkları, teslim olun çağrılarına rağmen halka doğru ateş ettikleri, tanklarla araçları ezdikleri iddia ediliyor. İddianamede, 3 kişinin şehit olduğu 49 kişinin de yaralandığı anlatılıyor. 15'i tutuklu 61 sanık hakkında ilk duruşma 16 Ekim 2016'da başlamıştı. Daha sonra görülen duruşmada mahkeme heyeti 46 tutuksuz erin davasının ayrılmasına karar vermişti. 

Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA


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