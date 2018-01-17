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Fuarda Hande Yener, Seren Serengil ve Demet Akalın gerilimi

İzmir'de bir fuarda şarkıcı Hande Yener, kendisiyle röportaj yapmak isteyen bir muhabir ve kameramanı korumaları aracılığıyla yaka paça dışarı attırdı

17 Ocak 2018, Çarşamba 14:32
Fuarda Hande Yener, Seren Serengil ve Demet Akalın gerilimi
Hande Yener dün İzmir'deki bir fuara davetli olarak katıldı. Standda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener,  Duymayan Kalmasın muhabiri Selçuk İnci ile tartıştı ve şunları söyledi:

"Şu anda bu arkadaşlar benim röportajımı sabote ediyorlar. Ben o kanalla hiçbir şekilde çalışmıyorum. Kimin adamı olduklarını da biliyorum. Yasaklı elemanlar benim olduğum yere girmezlerse sevinirim"


HANDE YENER MUHABİR VE KAMERAMANI YAKA PAÇA ALANDAN ATTIRDI


Hande Yener'in konuşmasının ardından korumalar, muhabir ve kameramanı yaka paça fuar alanından çıkardı.

Duymayan Kalmasın programının yorumcuları Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil yaşanan bu hadise hakkında yorumlarda bulundu.


'BENİM MUHABİRİMİN HANDE YENER'İN TALİMATIYLA TARTAKLANMASINI İSTEMİYORUM'


Cengiz Semercioğlu, "Hande Yener’in iddiasına göre ekibimizin uçak biletlerini Demet Akalın aldırmış. Ben bir gazeteciyim benim muhabirimin Hande Yener’in talimatıyla tartaklanmasını kabul etmiyorum" dedi.


SEREN SERENGİL: BENİM İÇİN HANDE'NİN BİR HABER DEĞERİ YOK


Seren Serengil ise, "Benim için Hande Yener’in bir haber değeri yok. Star’ı ve bizim programı temsil eden bir muhabirin röportajı sabote ettiğinin düşünülmesi ve böyle bir iftiranın atılması bana yanlış geliyor önemli olan o çocuğun oradan yaka paça atılması" açıklamalarında bulundu.

Telefonla canlı yayına bağlanan şarkıcı Demet Akalın ise yaşanan olaylar hakkında şunları söyledi:

"Ben ne kimseye bilet aldım ne başka bir şey, uçakta karşılaştım muhabir Selçuk ile biraz konuştuk sonra ben uyuya kaldım. Ben Hande Yener’in adını bile anmıyorum. Ben böyle bir çirkinliğin içinde yer almak istemiyorum onun bir hayal dünyası var adımı da artık anmasın. Ben onun için üzülüyorum herkes kendi işine gücüne baksın. Böyle bir iftira olabilir mi? Ben Hande'yi yok sayıyorum. Benim kimseyle derdim yok. Ben neden Şelçuk’a bilet alayım? niye durduk yere muhabir çağırayım? Ben hiç o toplara girmeyeceğim. Ben artık eski Demet Akalın değilim."


DEMET AKALIN HANDE YENER HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRACAK


Demet Akalın bu açıklamanın ardından Instagram'ın hikaye kısmından bir paylaşımda bulunarak şunları yazdı:

"Hakkında yasal işlem başlatıyorum ve adımla anılmayacaksın. Onun da kararını aldrımak için 3 senedir uğraşıyorum onu da çıkaracağım. İftira, iftira yeter!"


SEREN SERENGİL VE HANDE YENER POLEMİĞİ


Seren Serengil, sunucusu olduğu Duymayan Kalmasın programında Hande Yener ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Hande Yener, telifmetrenin araştırmasına göre radyolarda şarkıları en çok çalınan isim oldu. Serengil'in bu listeye inanmadığını belirti ve konuyu araştıracağını söyledi. Seren Serengil'in bu açıklamalarından sonra Hande Yener skandal bir paylaşımda bulundu. Şarkıcı, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notuyla paylaştı. 

Seren Serengil, "Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil.Ben 15 yıl önce annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda  mandalla güneşlenirken, uzaktan çekilen fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. Umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi" ifadelerini kullandı.

Taraflar daha sonra birbirini mahkemeye verdi.

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