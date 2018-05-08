Fuhuş operasyonunda Gürcü kadın, elbise dolabından çıktı

'DİKKAT EFE BABA VAR'

EVLENME VAADİYLE TÜRKİYE'YE GETİRDİLER

75 BİN LİRA PARA İLE PERFORMANS DEFTERİ

DEDEDEN TORUNA FUHUŞ

KALEYE GÖZCÜLER YERLEŞTİRDİLER

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Büşra Kamış

ekipleri, Kozan ilçesi Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak'taki 3 evde, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı ihbarını aldı. 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 300 polisin katılımıyla operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon öncesi tüm ana ve ara yollarda güvenlik tedbiri alındı. Ayrıca ekipler, drone ile operasyon boyunca izleme yaptı.Evlerden birinde bulunan Olesa V., polisin geldiğini fark edip kapıyı kilitledi, yakalanmamak için elbise dolabına saklandı. Kapıyı çilingir yardımıyla açan polis ekipleri, Olesa V.'yi dolaptan çıkardı. Polis, evlerde bulunan Olesa V.'nin de aralarında bulduğu 6'si Gürcistan uyruklu, 8 kadın ile bu kişilere fuhuş yaptıran 18 kişiyi gözaltına alındı.Evlerde yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca ile 3 tüfek, bunlara ait çok sayıda fişek bulundu. Ayrıca polis, fuhuş yaptırılan kadınların, pitbull cinsi köpeklerle korkutulduğunu saptadı. 'Efe' adlı köpeğin kulübesinde ise, 'Dikkat Efe Baba Var' yazıldığı görüldü. Şüphelilerin, ülkelerine dönmek isteyen Nadya V. (23), Natalia O. (26), Optalia S.'yi (24) bu köpeklerin kulübesine getirip korkutarak ölümle tehdit ettiği belirlendi.Şüphelilerin, Gürcistan'a giderek, evlilik vaadiyle kandırdıkları kadınlara, 'Seni çok beğendim, durumum çok iyi, maddi hiçbir sıkıntım yok. Seninle evlenmek istiyorum, ama önce benimle gelip annemi elini öp, sonra hemen evlenelim' deyip kadınları Türkiye'ye getirdikleri saptandı. Şüphelilerin, fuhuş evlerine getirilen kadınları, polisi aldatmak için kiracıları gibi gösterdiği tespit edildi. Kişi başı 100 ila 400 lira arasında erkeklerle ilişkiye giren kadınlara protokol imzalatan şüphelilerin, fuhuştan kazanılan paranın yüzde 50'sini aldığı ortaya çıktı.Birbirleriyle akraba olan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 75 bin lira para ve yabancı uyruklu kadınların günlük, haftalık ve aylık olarak kazançlarının gösterdiği performans defteri ele geçirildi. Döneme göre az para kazanan kadınların ise, yine köpekler tarafından korkutulduğu anlaşıldı.Ayrıca çete üyelerinin tuvaleti kullanan müşterilerden bile 2 lira ücret aldığı, tuvalet kapısına ise 'Wc 2 lira' yazdıkları görüldü. Kendileri üst katta, fuhuş yapan kadınların ise alt katta bulunduğu evlere, şüpheliler kapı zili koydu. Eve gelen müşteriden para alan şüphelileri, kapı ziline basarak kadınları hazırlanmaları için uyardığı ortaya çıktı.Yakalanan çete üyesi akrabaların, yaklaşık 80 yıldır, dededen toruna, kadınlara fuhuş yaptırarak hayatlarını kazandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yolla milyonlarca lira gelir elde ettikleri saptandı.Şüphelilerin ayrıca, yakalanmamak için son derece hakim bir tepede konuşlanan Kozan Kalesi'ne gözcüler yerleştirip, dürbünle gözetleme yaparak gelen polis baskınlarını önlemeye çalıştıkları ve evlere güvenlik kamerası koyarak izleme yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, kadınları beğenmeyen müşterilerin cep telefonlarını ve paralarını gasp ettikleri de öğrenildi.Emniyete götürülen şüphelilerin birinin telefonunda, "Ağabey sana bir kadın getiriyorum, biraz huyuna gidersen bu kadın çok para kazandırır" şeklinde mesaj çıktı. Şüpheliler sorgularında mesajı şaka olsun diye birbirlerine gönderdiklerini öne sürdü.Gürcistan uyruklu 6 kadın ise ülkelerine yollandı. K.O., M.T., Y.O., M.B., A.B., K.B., M.T., S.Ö., A.Y., T.Ş., A.A., U.T., G.K., O.K., T.Y., E.Y., O.A. ve M.S. işlemlerinin ardından, 'Hürriyeti yoksun kılmak, zorla fuhuş yaptırmak, fuhuşa yer temini etmek, gasp, insan ticareti yapmak' suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 18 şüpheli tutuklandı.