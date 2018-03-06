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Fulden Uras koruma istedi

Fulden Uras'ın iddiasına göre, 'Kelebek hastası' çocuklara yardım için kurulan DEBRA Türkiye’nin başkanı Adem Akyüz “Fulden’e bela olurum, şeytanlara el açtılar, vicdanı olan bu şeytanlardan uzak durmalıdır” şeklinde paylaşımlarda bulundu. Bu olayın üzerine Hayaller Gerçek Olsa Derneği Başkanı sanatçı Fulden Uras savcılığa suç duyurusunda bulunarak koruma istedi

06 Mart 2018, Salı 13:40
Fulden Uras koruma istedi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede Adem Akyüz’ün, kelebek hastası çocuklara yardım amaçlı kurulmuş “Hayaller Gerçek Olsa” isimli dernek kapsamında yardımcı olduğu çocuklardan Muhammed Ege Akyüz’ün babası olduğunun anlatıldı.


'ADETA DİLENCİ GİBİ BU ŞEYTANLARA EL AÇTILAR'


Fulden Uras’ın avukatı dilekçede şu ifadelere yer verdi:

Adem Akyüz, Facebook’tan, “Bir çoğunuz hatırlar bu iki kardeş için birileri tarafından dünyaca söz verilmiş, yeni eve taşınmaları sağlanmış ve eşya alınmıştı. Soba ile ısınıyorlar, ev çok kötü ve yakacak kömürleri bile maalesef yok. Bu aileyi kendi menfaatleri uğruna kullanıp sonrasında ise kaderlerine terk eden bu zihniyete yazıklar olsun. Bu günahsız yavruların ahı sizi sarmaz mı? Bu çocukların sırtından, acılarından kazandığınız paralar fitil fitil burnunuzdan gelmez mi? Hastalığa, sağlığa ihanet eden bu şeytanlara hizmet eden hasta ve hasta yakınları var. Gerçeği görseler o şeytanların yanında bir dakika bile durmazlar. Adeta dilenci gibi bu şeytanlara el açtılar. Kendilerine merkez açanlar yerine kelebek hastalarının merkezi açılacak ve hastalarımız için çalışacaktı. Vicdanı olan, bunları gören, Allah korkusu olan herkes bu şeytanlardan uzak hem de upuzak durmalıdır” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Adem Akyüz bu paylaşımıyla kelebek hastalığı olan çocukların bakımı ve ilaç tedariki ile ilgilenip yardım sağlayan Fulden Uras hakkında asılsız söylemlerde bulundu ve müvekkil Fulden Uras’ın itibarının zedelenmesine sebebiyet verdi. Adem Akyüz YouTube’dan da müvekkile hakaret etti. BİMER’e de bir başka isimle şikayette bulunan Adem Akyüz, müvekkilin kelebek hastası olan çocuklar için yardım topladığını, ancak kendine fayda sağladığı yönünde ithamlarda bulundu. Şüpheli birden fazla müvekkilime karşı hakaret, tehdit, iftira, huzur ve sükunu bozma suçlarını işlemiş.” (Hürriyet/Özge Eğrikar)

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