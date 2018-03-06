Fulden Uras koruma istedi



'ADETA DİLENCİ GİBİ BU ŞEYTANLARA EL AÇTILAR'

Fulden Uras apar topar ameliyata alındı!

Fulden Uras'ın acı günü

Fulden Uras, o kişinin kadın olduğunu öğrenince şoke oldu

Elif Bayram

verilen dilekçede Adem Akyüz’ün, kelebek hastası çocuklara yardım amaçlı kurulmuş “Hayaller Gerçek Olsa” isimli dernek kapsamında yardımcı olduğu çocuklardan Muhammed Ege Akyüz’ün babası olduğunun anlatıldı.avukatı dilekçede şu ifadelere yer verdi:, Facebook’tan, “Bir çoğunuz hatırlar bu iki kardeş için birileri tarafından dünyaca söz verilmiş, yeni eve taşınmaları sağlanmış ve eşya alınmıştı. Soba ile ısınıyorlar, ev çok kötü ve yakacak kömürleri bile maalesef yok. Bu aileyi kendi menfaatleri uğruna kullanıp sonrasında ise kaderlerine terk eden bu zihniyete yazıklar olsun. Bu günahsız yavruların ahı sizi sarmaz mı? Bu çocukların sırtından, acılarından kazandığınız paralar fitil fitil burnunuzdan gelmez mi? Hastalığa, sağlığa ihanet eden bu şeytanlara hizmet eden hasta ve hasta yakınları var. Gerçeği görseler o şeytanların yanında bir dakika bile durmazlar. Adeta dilenci gibi bu şeytanlara el açtılar. Kendilerine merkez açanlar yerine kelebek hastalarının merkezi açılacak ve hastalarımız için çalışacaktı. Vicdanı olan, bunları gören, Allah korkusu olan herkes bu şeytanlardan uzak hem de upuzak durmalıdır” şeklinde bir paylaşımda bulundu.bu paylaşımıyla kelebek hastalığı olan çocukların bakımı ve ilaç tedariki ile ilgilenip yardım sağlayan Fulden Uras hakkında asılsız söylemlerde bulundu ve müvekkil Fulden Uras’ın itibarının zedelenmesine sebebiyet verdi. Adem Akyüz YouTube’dan da müvekkile hakaret etti. BİMER’e de bir başka isimle şikayette bulunan Adem Akyüz, müvekkilin kelebek hastası olan çocuklar için yardım topladığını, ancak kendine fayda sağladığı yönünde ithamlarda bulundu. Şüpheli birden fazla müvekkilime karşı hakaret, tehdit, iftira, huzur ve sükunu bozma suçlarını işlemiş.” (Hürriyet/Özge Eğrikar)