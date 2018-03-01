Fulya Zenginer 1.5 milyon TL’ye ev aldı

Oyunculuktan kazandığı parayı gayrimenkule yatıran Fulya Zenginer,
geçen sene annesi Gönül Zenginer’e
Bakırköy’den bir ev satın almıştı.
DEKORASYONA 150 BİN TL HARCADI
Yıllardır Zeytinburnu’nda oturan ve alışmakta zorluk yaşayan anne, eski semtine döndü. Oyuncu, deniz gören bir siteden 4+1 daire alarak, 1.5 milyon TL ödedi. Bir iç mimarla anlaşan Fulya Zenginer,
dekorasyona da 150 bin TL harcadı.
EKİN MERT DAYMAZ'LA BAŞROLÜ PAYLAŞACAK
En son ‘Seni Kimler Aldı’
dizisiyle ekranda olan Fulya Zenginer, önümüzdeki hafta yeni projesi için sete girecek. Ekin Mert Daymaz’la
başrolü paylaşacak olan oyuncu, ilk kez bir komedide yer alacak. Fulya Zenginer, ailesinin maddi durumu iyi olmasına rağmen kendi başına ayakta durmaya çalışan bir genci canlandıracak.
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Elif Bayram