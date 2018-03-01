Fulya Zenginer 1.5 milyon TL’ye ev aldı



DEKORASYONA 150 BİN TL HARCADI



EKİN MERT DAYMAZ'LA BAŞROLÜ PAYLAŞACAK

Fulya Zenginer yeni sevgilisi Küntay Evren ile ilk kez görüntülendi

Fulya Zenginer ve Onur Koçal ayrıldı!

Fulya Zenginer uyuz oldu

Elif Bayram

Oyunculuktan kazandığı parayı gayrimenkule yatırangeçen sene annesiBakırköy’den bir ev satın almıştı.Yıllardır Zeytinburnu’nda oturan ve alışmakta zorluk yaşayan anne, eski semtine döndü. Oyuncu, deniz gören bir siteden 4+1 daire alarak, 1.5 milyon TL ödedi. Bir iç mimarla anlaşandekorasyona da 150 bin TL harcadı.En sondizisiyle ekranda olan Fulya Zenginer, önümüzdeki hafta yeni projesi için sete girecek.başrolü paylaşacak olan oyuncu, ilk kez bir komedide yer alacak. Fulya Zenginer, ailesinin maddi durumu iyi olmasına rağmen kendi başına ayakta durmaya çalışan bir genci canlandıracak.