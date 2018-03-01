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Fulya Zenginer 1.5 milyon TL’ye ev aldı

Fulya Zenginer, annesini rahat ettirmek için kesenin ağzını açtı. Oyuncu, 1.5 milyon TL’ye ev aldı ve dekorasyon için 150 bin TL harcadı

01 Mart 2018, Perşembe 11:36
Fulya Zenginer 1.5 milyon TL’ye ev aldı
Oyunculuktan kazandığı parayı gayrimenkule yatıran Fulya Zenginer, geçen sene annesi Gönül Zenginer’e Bakırköy’den bir ev satın almıştı.


DEKORASYONA 150 BİN TL HARCADI


Yıllardır Zeytinburnu’nda oturan ve alışmakta zorluk yaşayan anne, eski semtine döndü. Oyuncu, deniz gören bir siteden 4+1 daire alarak, 1.5 milyon TL ödedi. Bir iç mimarla anlaşan Fulya Zenginer, dekorasyona da 150 bin TL harcadı.


EKİN MERT DAYMAZ'LA BAŞROLÜ PAYLAŞACAK


En son ‘Seni Kimler Aldı’ dizisiyle ekranda olan Fulya Zenginer, önümüzdeki hafta yeni projesi için sete girecek. Ekin Mert Daymaz’la başrolü paylaşacak olan oyuncu, ilk kez bir komedide yer alacak. Fulya Zenginer, ailesinin maddi durumu iyi olmasına rağmen kendi başına ayakta durmaya çalışan bir genci canlandıracak.


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