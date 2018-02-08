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Funda Alkayış kimdir? Survivor Funda kaç yaşında ve nereli? Funda'dan iddialı açıklamalar

Survivor Funda Alkayış, yarışmanın başlamasına çok kısa bir süre kala takipçilerin araştırdığı isim oldu. Kick Boks deneyimi olan ve şampiyonluk yaşan Funda Alkayış, öğrenimini de bu alana yakın gerçekleştirmiştir. Peki, gönüllüler takımında yer alan Survivor Funda Alkayış kimdir ve kaç yaşındadır? İşte detaylar...

08 Şubat 2018, Perşembe 16:09
Funda Alkayış kimdir? Survivor Funda kaç yaşında ve nereli? Funda'dan iddialı açıklamalar
Survivor Funda Alkayış, 1987 yılında Mersin'de dünyaya geldi.

Eğitimini Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tamamladı.

Zayıflamak adına 2009 yılında spora başlayan, bu aşamanın ardından sporu hayatının merkezi haline getiren Funda, Kick Boks, Muay-Thai ve Wushu sporlarıyla yakından ilgilendi.



Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 50 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Dokuz kez Türkiye şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve üçüncülüğü, 24 maç 23 galibiyet 6 nakavt ile birçok başarıya imza attı.

Temel prensibi, Kick Boks sporunun sadece erkeklerle bağdaştırılmasını çürütmek olan Funda Alkayış, bu konuda başarılı olmuştur.

Yarışmaya katılmadan önce sloganını belirleyen Funda Alkayış, "Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor." açıklamasında bulundu.



Funda Alkayış'ın sosyal medya üzerinden yarışmaya katılmadan önceki son paylaşımı ise şu şekilde olmuştur:

"Ayrılık vakti geldi. Sizlere yaptığım son paylaşımım olacak. Survivor 2018 gönüllüler takımında mücadele edeceğim...spor hayatımda hiçbir zaman pes etmedim. Hırsımla, davranışlarımla, sporcu kimliğimle örnek bir sporcu olmaya çalıştım. Pes etmek hiç bir zaman tarzım olmadı. Vazgeçmedim hep bir adım ilerledim. Hayatımdan fedakârlıklar yaptım. Sporu hayatımda boşluklara sığdırmaya çalışmadım. Spordan kalan zamanlara hayatımı sığdırdım hep ve başardım. Dünya, Avrupa şampiyonlukları ve birçok derece elde ettim. Şimdi sıra Survivor’da. Burada sizin desteğinize çok ihtiyacım olacak. Vedalaşamadığım herkesi selamlıyorum, dua edin, destekleyin hep birlikte başaralım. Her zamanki gibi şampiyon olalım."





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