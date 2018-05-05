Funda Arar: Sen beni bir de gençliğimde görecektin



'GERÇİ ŞİMDİ DE FENA SAYILMAM'

Funda Arar: Zevkli kızsın

Elif Bayram

Funda Arar, "Öğrenciliğinizin kıymetini bilin, sonra bu günlerinizi çok arayacaksınız. Allah hepinize hedeflerinize ulaşmayı ve bu ülkeye faydalı bir birey olmayı nasip etsin" sözleriyle başladığı sahnesinde,özdeşleşen Erkin Koray'ın unutulmaz eseri 'yüzlerce kişilik koro eşliğinde seslendirdi.İki saat sahnede kalan şarkıcı, danslarıyla da beğeni topladı. Bir hayranının "Çok güzel dans ediyorsun Funda Abla" sözlerine"Sen beni bir de gençliğimde görecektin. Gerçi şimdi de fena sayılmam da. Eh yani... Sahneye başlarken söyledim ya. Gençliğinizin kıymetini bilin" şeklinde esprili bir yanıt verdi.Başarılı şarkıcı, sahnesini gençlerin kıvrak dansları eşliğinde Rum Havası parçasıyla tamamladı.