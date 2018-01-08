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Fünikülerdeki iğrenç tacize önce 1.5 yıl hapis sonra tahliye!

Kabataş-Taksim fünikülerinde C.B. adlı kadına bakarak mastürbasyon yapan Ürdünlü Yusuf A. ‘cinsel taciz’ suçundan tutuklandı. Yusuf A.'ya önce 1.5 yıl hapis cezası verildi, ancak sanık daha sonra tahliye edildi

08 Ocak 2018, Pazartesi 09:21
Fünikülerdeki iğrenç tacize önce 1.5 yıl hapis sonra tahliye!
İstanbul'un göbeğinde, Kabataş-Taksim arası sefer yapan fünikülerde gündüz vakti genç tiyatro oyuncusu C.B.'nin maruz kaldığı tacize ilişkin davadan ilk duruşmada karar çıktı. Geçen ay yaşanan rezletin ardından önceki gün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada müşteki C.B. şikayetinden vazgeçti. 

C.B. olayı şöyle anlattı:

"Fünikülere bindim. Arka beşli koltuğun sol tarafına oturdum. Sanık da diğer tarafta oturuyordu. Ben müzik dinleyerek dışarı bakıyordum. Yanımda oturmuyordu. Kafamı çevirdiğimde yanıma gelmişti, mastürbasyon yapıyordu. Bana dokunmadı. Hemen kalktım, uzaklaştım. Daha sonra polislere haber verdim" dedi.


İTİRAF ETTİ


Tutuklu yargılanan 18 yaşındaki Ürdünlü Yusuf A. ise Türkiye'ye eğitim için geldiğini belirtip şunları söyledi: "İddianamede anlatılan olayı ben yaptım. Pişmanım. Müştekiden ve Türk devletinden özür dilerim" dedi. 
 

MAHKEME SERBEST BIRAKTI


Mahkeme suçun işlkeniş şekli, kastın yoğunluğu ve olayın meydana gedliği yeri dikkate alarak sanık Yusuf A.'ya 1 yıl hapis cezası verdi. Olayın teşhir yoluyla meydana geldiğini belirterek cezayı 1 yıl 6 ay hapse çeviren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakarak sanığın tahliyesine karar verdi. 


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