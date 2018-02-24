Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Furkan Andıç hamamın kadınlar bölümünden kaçtı! Furkan Andıç kimdir?

Oyuncu Burak Deniz 28'nci yaş günü partisini Cağaloğlu Tarihi Hamam'da düzenledi. Doğum günü partisine katılan isimlerden biri de Furkan Andıç ile Dilan Çiçek Deniz'di. Furkan Andıç muhabirleri görünce yaptığı hareket herkesi şaşırttı. Peki Furkan Andıç kimdir? İşte ayrıntılar...

Furkan Andıç hamamın kadınlar bölümünden kaçtı! Furkan Andıç kimdir?
Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Furkan Andıç, dışarıda muhabirlerin olduğunu öğrenince hamamın kadınlar bölümünden çıkış yaptı. Taksiye binerek soluğu Furkan Andıç'ın Moda'daki evinde aldılar. Apartman önünde görüntülenen çift, "İnanın çok yorgunuz. Sabah kalkıp setlere gideceğiz" dedi. Furkan Andıç'ın hamamın kadınlar bölümünden çıkması gazetecileri şaşkına uğrattı. Bu haberin ardından Furkan Andıç kimdir soruları sorulmaya başladı. 

FURKAN ANDIÇ KİMDİR?

4 Nisan 1990 İstanbul doğumlu olan genç oyuncu aslen Trabzonlu ve anne tarafından da Boşnak kökenlidir. İlkokul ve liseyi Türkiye’de okuduktan sonra eğitimine Ukrayna’da devam etmiştir. Ukrayna’da Kiev Politeknik Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi almıştır. Türkiye’ye döndükten sonra Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı giren Furkan Andıç bir süre sonra Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yapmıştır. Yoğun iş temposu nedeniyle okulunu yarıda bırakan Andıç profesyonel anlamda sporla ilgilenmiş ve 11-12 sene basketbol oynamıştır.

BURAK DENİZ'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

FURKAN ANDIÇ'IN ROL ALDIĞI PROJELER

Birçok markanın reklam filminde oynayan genç oyuncu daha sonra dizilerde rol almaya başlamıştır. 2011 yılında TNT televizyonunda ekranlara gelen Kolej Günlüğü dizisindeki Mert rolüyle televizyon dünyasına adım atmıştır. 2012’ye gelindiğinde “Adını Feriha Koydum Emirin Yolu" dizisinde "Selim" karaktere hayat vermiştir. Amerikan uyarlaması bir dizi olan Umutsuz Ev Kadınları’nda “Levent” karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Yağmurdan Kaçarken, Aşk Ekmek Hayaller gibi dizilerde bulunmuştur. Televizyon dünyasında tanınması 2014 yılında ekrana gelen Kaçak Gelinler adlı yaz dizisinde canlandırdığı “Selim” rolüyle olmuştur. 2015 yılında yayın hayatına başlayan sevilen dizi Kırgın Çiçekler ’de bir süre rol almış ve daha sonra 29. bölümde diziden ayrılmıştır. 2016 yılına gelindiğinde Leyla Lydia Tuğutlu ile başrollerini paylaştığı Kanal D yapımı Tatlı İntikam dizisinde canlandırdığı “Tankut” rolüyle izleyici karşısına çıkmıştır.
Son olarak Meryem dizisiyle izleyiciyle buluşan genç oyuncu dizide Ayça Ayşin Turan ile başrolü paylaşmaktadır.
Furkan Andıç Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaktadır.

Furkan Andıç sevgilisini aldattı mı? Sibel Aytan kimdir?Furkan Andıç sevgilisini aldattı mı? Sibel Aytan kimdir?


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Onur Büyüktopçu: Burun estetiği yaptırdım

Onur Büyüktopçu: Burun estetiği yaptırdım
Üstsüz güneşlenirken yakalanan Eda Taşpınar görüntüsüyle şaşırttı

Üstsüz güneşlenirken yakalanan Eda Taşpınar görüntüsüyle şaşırttı
Volkan Konak: Çok sevilmek ne kadar güzelmiş

Volkan Konak: Çok sevilmek ne kadar güzelmiş
Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor! Çocukların velayeti kimde kalacak

Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor! Çocukların velayeti kimde kalacak
En İyi TV Çifti: Hilal ve Leon! (Miray Daner ve Boran Kuzum Amerika'ya damgasını vurdu)

En İyi TV Çifti: Hilal ve Leon! (Miray Daner ve Boran Kuzum Amerika'ya damgasını vurdu)
Buse Terim'den ikinci bebeğe büyük kutlama

Buse Terim'den ikinci bebeğe büyük kutlama

Hakan Hatipoğlu'nun rahatsızlığını ilk kez eşi Gizem Hatipoğlu anlattı

Hakan Hatipoğlu'nun rahatsızlığını ilk kez eşi Gizem Hatipoğlu anlattı
İdo Tatlıses: İlişkiyi üçümüz yaşıyorduk, korumam, ben ve sevgilim

İdo Tatlıses: İlişkiyi üçümüz yaşıyorduk, korumam, ben ve sevgilim
Rapçi Pi’ye (Pınar Demirkol) eşinden silahlı darp

Rapçi Pi’ye (Pınar Demirkol) eşinden silahlı darp
Cüneyt Arkın acı gerçeği anlattı

Cüneyt Arkın acı gerçeği anlattı
Yeliz Yeşilmen: Konuştukça batıyorum

Yeliz Yeşilmen: Konuştukça batıyorum