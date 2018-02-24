Furkan Andıç hamamın kadınlar bölümünden kaçtı! Furkan Andıç kimdir?

FURKAN ANDIÇ KİMDİR?

Furkan Andıç sevgilisini aldattı mı? Sibel Aytan kimdir?

Büşra Kamış

ile sevgilisi, dışarıda muhabirlerin olduğunu öğrenince hamamın kadınlar bölümünden çıkış yaptı. Taksiye binerek soluğu Furkan Andıç'ın Moda'daki evinde aldılar. Apartman önünde görüntülenen çift, "İnanın çok yorgunuz. Sabah kalkıp setlere gideceğiz" dedi. Furkan Andıç'ın hamamın kadınlar bölümünden çıkması gazetecileri şaşkına uğrattı. Bu haberin ardındansoruları sorulmaya başladı.4 Nisan 1990 İstanbul doğumlu olan genç oyuncu aslen Trabzonlu ve anne tarafından da Boşnak kökenlidir. İlkokul ve liseyi Türkiye’de okuduktan sonra eğitimine Ukrayna’da devam etmiştir. Ukrayna’da Kiev Politeknik Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi almıştır. Türkiye’ye döndükten sonra Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı giren Furkan Andıç bir süre sonra Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yapmıştır. Yoğun iş temposu nedeniyle okulunu yarıda bırakan Andıç profesyonel anlamda sporla ilgilenmiş ve 11-12 sene basketbol oynamıştır.Birçok markanın reklam filminde oynayan genç oyuncu daha sonra dizilerde rol almaya başlamıştır. 2011 yılında TNT televizyonunda ekranlara gelen Kolej Günlüğü dizisindeki Mert rolüyle televizyon dünyasına adım atmıştır. 2012’ye gelindiğinde “Adını Feriha Koydum Emirin Yolu" dizisinde "Selim" karaktere hayat vermiştir. Amerikan uyarlaması bir dizi olan Umutsuz Ev Kadınları’nda “Levent” karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Yağmurdan Kaçarken, Aşk Ekmek Hayaller gibi dizilerde bulunmuştur. Televizyon dünyasında tanınması 2014 yılında ekrana gelen Kaçak Gelinler adlı yaz dizisinde canlandırdığı “Selim” rolüyle olmuştur. 2015 yılında yayın hayatına başlayan sevilen dizi Kırgın Çiçekler ’de bir süre rol almış ve daha sonra 29. bölümde diziden ayrılmıştır. 2016 yılına gelindiğinde Leyla Lydia Tuğutlu ile başrollerini paylaştığı Kanal D yapımı Tatlı İntikam dizisinde canlandırdığı “Tankut” rolüyle izleyici karşısına çıkmıştır.Son olarak Meryem dizisiyle izleyiciyle buluşan genç oyuncu dizide Ayça Ayşin Turan ile başrolü paylaşmaktadır.Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaktadır.