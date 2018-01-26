Furkan Andıç sevgilisini aldattı mı? Sibel Aytan kimdir?

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Furkan Andıç ve Dilan Çiçek Deniz ilk kez el ele

Furkan Andıç: Ben gece insanıyım

Dilan Çiçek Deniz Furkan Andıç ile ilişkisini doğruladı! İşte açıklaması...

Dilan Çiçek Deniz ile öpüşürken görüntülenen Furkan Andıç kimdir?

İşte Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın aşk fotoğrafı

Elif Bayram

dizisinde rol alaniledizisinin yıldızı'in aşk yaşadığı geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. İkili bir kaç gün önce de ilk kez el ele görüntülenmiş, kameralara poz vermişti.Birlikte olduklarını doğrulayan çift, evlilikle ilgili soruya "İlişkimiz daha çok yeni. Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Şu an için çok da mutluyuz. Her şey kısmet. Zamanı gelince ‘Evet’ de diyebiliriz" diyerek cevap vermişti.Star TV'de yayınlanan magazin programında ise bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Konuşulana göre Furkan Andıç, "Hıçkırık" dizisinde rol alanile 4 aydır aşk yaşıyordu. Fakat Sibel Aytan, Furkan Andıç'a ulaşamamaya başladı. Telefonlara cevap vermeyenmesajlarına da dönmedi. Sibel Aytan önce Furkan Andıç'ın bu tavrına bir anlam veremedi. Sonra ise gazetelerde Furkan Andıç'ın bir gece kulübünde tanıştığı Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşadığı yönünde çıkan haberleri okuyunca aldatıldığını anladı. Büyük şok yaşayan oyuncunun 1 aydır kendisini toparlamaya çalıştığı öğrenildi.Sibel Aytan 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Bugüne kadargibi projelerde rol alan Sibel Aytan günümüzde ise Kanal D ekranlarında yayınlanandizisinde Selin karakterini canlandırıyor.Oyunculuğun yanı sıra dans ile de bir hayli ilgili olanşimdilerde sevgilisitarafından aldatıldığı yönünde haberler ile gündeme geliyor.Öte yandan Sibel Aytanoyunculuk eğitimi aldı.