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Furkan Andıç sevgilisini aldattı mı? Sibel Aytan kimdir?

Dilan Çiçek Deniz ile birlikte olan Furkan Andıç'ın haberlerinin magazin haberlerinde yer alması sonrasında Hıçkırık dizisinden Sibel Aytan ile aşk yaşadığı ve güzel oyuncuyu aldattığı iddia edildi

26 Ocak 2018, Cuma 07:57
Furkan Andıç sevgilisini aldattı mı? Sibel Aytan kimdir?
"Meryem" dizisinde rol alan Furkan Andıç ile "Çukur" dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz'in aşk yaşadığı geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. İkili bir kaç gün önce de ilk kez el ele görüntülenmiş, kameralara poz vermişti.

Birlikte olduklarını doğrulayan çift, evlilikle ilgili soruya "İlişkimiz daha çok yeni. Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Şu an için çok da mutluyuz. Her şey kısmet. Zamanı gelince ‘Evet’ de diyebiliriz" diyerek cevap vermişti. 


SİBEL AYTAN 1 AYDIR KENDİNİ TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR


Star TV'de yayınlanan magazin programında ise bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Konuşulana göre Furkan Andıç, "Hıçkırık" dizisinde rol alan Sibel Aytan ile 4 aydır aşk yaşıyordu. Fakat Sibel Aytan, Furkan Andıç'a ulaşamamaya başladı. Telefonlara cevap vermeyen Furkan Andıç, Sibel Aytan'ın mesajlarına da dönmedi. Sibel Aytan önce Furkan Andıç'ın bu tavrına bir anlam veremedi. Sonra ise gazetelerde Furkan Andıç'ın bir gece kulübünde tanıştığı Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşadığı yönünde çıkan haberleri okuyunca aldatıldığını anladı. Büyük şok yaşayan oyuncunun 1 aydır kendisini toparlamaya çalıştığı öğrenildi. 

Furkan Andıç ve Dilan Çiçek Deniz ilk kez el ele
 

SİBEL AYTAN KİMDİR?


Sibel Aytan 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Bugüne kadar Arka Sokaklar, Asayiş Berkemal gibi projelerde rol alan Sibel Aytan günümüzde ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Hıçkırık dizisinde Selin karakterini canlandırıyor. 

Oyunculuğun yanı sıra dans ile de bir hayli ilgili olan Sibel Aytan şimdilerde sevgilisi Furkan Andıç tarafından aldatıldığı yönünde haberler ile gündeme geliyor.



Öte yandan Sibel Aytan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

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