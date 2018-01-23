Furkan Andıç ve Dilan Çiçek Deniz ilk kez el ele

Meryem
dizisinin başrol oyuncusu Furkan Andıç
ile Çukur'un
genç yıldızı Dilan Çiçek Deniz,
önceki gece Arnavutköy Curtis’deydi. İlişkilerini saklamaktan vazgeçen çift, mekandan el ele çıktı. İkili, evlilikle ilgili soruya şu yanıtı verdi:
'ŞU AN İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'
“İlişkimiz daha çok yeni. Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Şu an için çok da mutluyuz. Her şey kısmet. Zamanı gelince ‘Evet’ de diyebiliriz.”
İşte Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın aşk fotoğrafı
Öte yandan Furkan Andıç
ile Dilan Çiçek Deniz geçen günlerde
‘Ahtapot Gönüllüleri’nin düzenlediği ‘Sokak Köpekleri İçin 100 Kulübe’ kampanyasına katıldı. Bir grup hayvansever ile İstanbul Ömerli’ye gittiler. Sokak köpeklerine kulübe yaptılar. Sonra da aşka gelip dudak dudağa öpüştüler.
İşte çiftin öpüştüğü o anlar...
Çukur 13. bölüm özeti (Çukur 14. bölüm fragman)
DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?
Dilan Çiçek Deniz,
28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. 23 yaşındaki oyuncu, Lise eğitimi esnasında 3 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı ve 17 yaşındayken katıldığı Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda oyunculuk ödülü aldı. Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği'
ni kazandı ve burada okurken asıl istediği bölüm olan Karşılaştırmalı Edebiyat için sınava yeniden girdi ve bölümü kazanarak geçiş yaptı. Ayrıca Dilan Deniz Çiçek Miss Turkey 2014 Güzellik Yarışması’nda
ikinci oldu.
FURKAN ANDIÇ KİMDİR?
Furkan Andıç,
1990 İstanbul doğumlu. İlkokulu ve liseyi Ataşehir’de okudu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna‘ya gitti. Ukrayna’da Kiev Politeknik Üniversitesi‘nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. İkinci senesinde ise ekonomi bölümünde okudu.
Eğitim sistemindeki denklik koşulu yüzünden İstanbul’a dönmek zorunda kaldı. Bir süre Bilgi Üniversitesi‘nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı.
Birçok reklam filminde oynayarak oyunculuk kariyerine başlayan genç oyuncu, TNT ekranında yayınlanan Kolej Günlüğü adlı yapımla birlikte dizilerde de rol almaya başladı. 2007 yılında Eti Bi Dolu, 2008 yılında Vatan Computer, 2011 yılında ise Turkcell ve Marmara Forum AVM’nin reklamlarında oynadı. 2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve senaryosu Desperate Housewives dizinden uyarlanan Kanal D’nin Umutsuz Ev Kadınları
dizisinde, orijinalinde Jesse Metcalfe‘nin canlandırdığı ve Gabrielle Solis’le (Eva Longoria) gizli ilişkisi bulunan genç bahçıvan John Rowland karakterinin Türkiye’deki uyarlamasında, Zeliş’e (Evrim Solmaz) ilgi duyan bilişim meraklısı Levent karakterini canlandırdı. Şimdi ise Meryem dizisinde "Savaş"
karekterine hayat veriyor.
Dilan Çiçek Deniz kimdir?
Dilan Çiçek Deniz ile öpüşürken görüntülenen Furkan Andıç kimdir?
Dilan Çiçek Deniz hızlı çıktı
Elif Bayram