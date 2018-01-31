15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı faaliyetlerden men edildi

Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında vakfın faaliyette bulunması geçici olarak men edildi

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı faaliyetlerden men edildi
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vakfın faaliyetlerinin geçici men edildiği bildirildi. Açıklamada, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen, 2016/47740 sayılı soruşturma kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğünün de görüşleri doğrultusunda Anayasa’nın 33. ve Türk Medeni Kanunu’nun 115. maddesi gereğince, Adana ilinde bulunan ’Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’ ile tüm şube ve temsilcilikleri, İçişleri Bakanlığı’nın 31 Ocak tarihli olurları ile geçici olarak faaliyetten men edilmiştir." denildi.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI


Adana, Elazığ ve Niğde’de yürütülen soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un da arasında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmış, vakfın genel merkezinin bulunduğu binada yapılan aramalarda, bir kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti.

Vakfın yönetim kurulu toplantısının yapıldığı odaya şifreli kapıdan girilebildiği belirlenmişti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Zeus Tapınağı’nda Süper Kanlı Mavi Ay tutulması

Zeus Tapınağı’nda Süper Kanlı Mavi Ay tutulması
Afrin'den Kırıkhan'a roket atıldı

Afrin'den Kırıkhan'a roket atıldı
DTK Eş Başkanı Leyla Güven tutuklandı

DTK Eş Başkanı Leyla Güven tutuklandı
Sarımsaklı sahilinde korkunç manzara

Sarımsaklı sahilinde korkunç manzara
Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sona erdi

Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sona erdi
Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Adnan Oktar'a: Dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi?

Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Adnan Oktar'a: Dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi?
Şans Topu çekildi (31 Ocak 2018 Şans Topu çekiliş sonuçları)

Şans Topu çekildi (31 Ocak 2018 Şans Topu çekiliş sonuçları)
Eskişehir’de bildiri dağıtan 10 kişi gözaltına alındı

Eskişehir’de bildiri dağıtan 10 kişi gözaltına alındı
Sultan 2. Abdülhamid Han’ın torunu askere gitti

Sultan 2. Abdülhamid Han’ın torunu askere gitti
İYİ Parti’den teşkilatlarına 'FETÖ' genelgesi

İYİ Parti’den teşkilatlarına 'FETÖ' genelgesi
Kanlı Ay'ın tarihi yarımadada yükselişi

Kanlı Ay'ın tarihi yarımadada yükselişi