Furkan Kızılay : Çocuklar Duymasın'a geri dönmüyorum!



'BU HABERLERİN BENİMLE BİR ALAKASI YOKTUR!'

Furkan Kızılay (Havuç) Çocuklar Duymasın'a dönüyor!

Havuç'u unutturmaya çalışan Furkan Kızılay, ne yapsa olmuyor

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Elif Bayram

dizisinin yapımcısı ve senaristiTwitter hesabından; "Havuç eve dönüyor. Çocuklar Duymasın'da Havuçlu günler başlıyor" yazarak diziyle özdeşleşen karakterin ekrana geri döneceğini duyurmuştu.Sezon başında dizide rol almayacağını açıklayan''Ben artık farklı projeler yapmak istiyorum. Tekrar 'Havuç' olmak istemiyorum." demişti.Furkan Kzılay dün hakkında çıkangeri döneceğine dair çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.yaptığı paylaşıma şu notu düştü : ‘Herkese merhaba aldığım pek çok sorudan sonra bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Çocuklar duymasına geri dönmüyorum.‘Havuç çocuklar duymasına geri dönüyor’ haberinin benimle bir alakası yoktur.’