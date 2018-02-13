Furkan Kızılay : Çocuklar Duymasın'a geri dönmüyorum!

Çocuklar Duymasın
dizisinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven,
Twitter hesabından; "Havuç eve dönüyor. Çocuklar Duymasın'da Havuçlu günler başlıyor" yazarak diziyle özdeşleşen karakterin ekrana geri döneceğini duyurmuştu.
Sezon başında dizide rol almayacağını açıklayan Furkan Kızılay
''Ben artık farklı projeler yapmak istiyorum. Tekrar 'Havuç' olmak istemiyorum." demişti.
'BU HABERLERİN BENİMLE BİR ALAKASI YOKTUR!'
Furkan Kzılay dün hakkında çıkan Çocuklar Duymasın’a
geri döneceğine dair çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Furkan Kızılay
yaptığı paylaşıma şu notu düştü : ‘Herkese merhaba aldığım pek çok sorudan sonra bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Çocuklar duymasına geri dönmüyorum.‘Havuç çocuklar duymasına geri dönüyor’ haberinin benimle bir alakası yoktur.’
Furkan Kızılay (Havuç) Çocuklar Duymasın'a dönüyor!
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