Furkan Kızılay (Havuç) Çocuklar Duymasın'a dönüyor!

Dizinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven
, Twitter hesabından; "Havuç
eve dönüyor. Çocuklar Duymasın'da Havuçlu günler başlıyor" yazarak Furkan Kızılay'ın diziye geri döneceğini duyurdu.
İŞTE BİROL GÜVEN'İN O TWEET'İ
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bulunduğu dizi ‘Çocuklar Duymasın’ pazar akşamları Kanal D’de!
FURKAN KIZILAY 'TEKRAR HAVUÇ OLMAK İSTEMİYORUM' DEMİŞTİ
Sezon başında dizide rol almayacağını açıklayan Furkan Kızılay
''Ben artık farklı projeler yapmak istiyorum. Tekrar 'Havuç' olmak istemiyorum." demişti.
Öte yandan sezon başında Çocuklar Duymasın'da
'Havuç' karakteriyle yer almayı kabul etmeyen Furkan Kızılay bir süre Aslan Ailem
adlı dizide rol aldı.
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