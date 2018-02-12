Furkan Kızılay (Havuç) Çocuklar Duymasın'a dönüyor!



İŞTE BİROL GÜVEN'İN O TWEET'İ



FURKAN KIZILAY 'TEKRAR HAVUÇ OLMAK İSTEMİYORUM' DEMİŞTİ

Çocuklar Duymasın'a iki sürpriz oyuncu

Çocuklar Duymasın'ın Tutku'su Gülin İyigün kimdir? Tutku başardı!

Havuç'u unutturmaya çalışan Furkan Kızılay, ne yapsa olmuyor

Furkan Kızılay: Günde 20 saat çalışmaktan şımarmaya fırsatım olmadı

Furkan Kızılay'ın gizemli arkadaşı

Elif Bayram

Dizinin yapımcısı ve senaristi, Twitter hesabından; "eve dönüyor. Çocuklar Duymasın'da Havuçlu günler başlıyor" yazarak Furkan Kızılay'ın diziye geri döneceğini duyurdu.Mint Yapım imzalı, Baş rollerindebulunduğu dizi ‘Çocuklar Duymasın’ pazar akşamları Kanal D’de!Sezon başında dizide rol almayacağını açıklayan''Ben artık farklı projeler yapmak istiyorum. Tekrar 'Havuç' olmak istemiyorum." demişti.Öte yandan sezon başında'Havuç' karakteriyle yer almayı kabul etmeyen Furkan Kızılay bir süreadlı dizide rol aldı.