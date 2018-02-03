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Furkan Vakfı'na atanan kayyum belli oldu

Terörle mücadele ekiplerinin operasyon yaptığı ve 26 kişinin gözaltına alındığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na atanan kayyumun dernekler il müdürü, defterdar vekili ve 1 avukattan oluştuğu öğrenildi

03 Şubat 2018, Cumartesi 16:17
Furkan Vakfı'na atanan kayyum belli oldu
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 4 gün önce operasyon düzenlenen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na kayyum atanması için Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmuş, başvuruyu inceleyen mahkeme 'ihtiyati tedbir kararı' alarak kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı vakfa kayyum atamıştı.

Vakfa kayyum olarak Adana Dernekler İl Müdürü Recep Kurtoğlu, Defterdar İl Müdür Vekili Emin Temiz ve avukat Serdar Mutlu Can'ın atandığı öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

Vakfa yönelik operasyonda Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 

30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, il etapta kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 21 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına alınmıştı. Daha sonra devam eden operasyonda 4 kişi daha gözaltına alınarak sayı 25'e çıkmıştı. Bugün ise 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 26'ya yükseldi. 
 


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