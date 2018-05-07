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Furkan Vakfı'na yönelik 10 ilde operasyon

Kayıt dışı para akışının yönetilmesine ilişkin elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda Adana merkezli 10 ilde özel harekat ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı

Furkan Vakfı'na yönelik 10 ilde operasyon
Adana merkezli 10 ilde, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik kayıt dışı para akışının yönetilmesine ilişkin elde edilen yeni deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonda 23 zanlı yakalandı.     

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik daha önce düzenlediği operasyonlarda el konulan doküman ve dijital materyallerin detaylı incelemesi sonucu kayıt dışı para akışının yönetilmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaştı.     

Elde edilen bilgiler neticesinde Adana merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ, Samsun, Gaziantep, Konya, İzmir, Hatay ve Kahramanmaraş'ta şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.     

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, vakfın il yöneticileri ile mali işleri yöneten sorumlular oldukları öne sürülen 23 kişi gözaltına alındı.     

Sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılardan birinin evinde yapılan aramada çok sayıda para dolu bağış kutusu ele geçirildi.     


5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI


Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti.     

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

Vakıf tarafından, Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan makbuzla resmi olarak 2016'da sadece 20 lira toplandığı ancak sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşkın para ve yardım temin edildiği belirlenmişti.


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