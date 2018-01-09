Futbol dünyasını yasa boğan haber… Juan Carlos Garcia 29 yaşında hayatını kaybetti

ACI HABERİ WIGAN RESMİ SİTESİNDEN DUYURDU

Erdinç Şahin

oyuncularındahenüz 29 yaşında hayatını kaybetti.Son olaraktakımının formasını giyenlösemi hastalığı ile olan savaşı kaybetti.Kulübü,ile bu hafta oynanacak maçtaiçin bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.Juan Carlos Garcia, 2015 yılında Tenerife takımında kiralık oynarken konulan lösemi teşhisi sonrası tedavilere başlamıştı. Yaklaşık 3 yıldır amansız hastalık ile mücadele eden Honduraslı futbolcu, yaşam savaşında galip gelemedi. Wigan Kulübü, acı haberi resmi sosyal medya hesabından duyururken şu ifadeleri kullandı:“Bu sabah kalbimizi parçalayan çok acı bir haber aldık. Eski futbolcumuz Juan Carlos Garcia’nın hayata gözlerini yumduğunu öğrendik. Bu trajik zamanda kalbimiz ailesinin ve arkadaşlarının yanında…”Honduras Milli Takımı formasını 34 kez terleten Juan Carlos Garcia, 2014 Dünya Kupası’nda ülkesini temsil eden futbolcular arasındaydı.