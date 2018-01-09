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Futbol dünyasını yasa boğan haber… Juan Carlos Garcia 29 yaşında hayatını kaybetti

Son olarak İngiltere'nin Wigan takımında forma giyen Honduraslı Juan Carlos Garcia, lösemi hastalığı ile giriştiği savaşı kaybetti. Henüz 29 yaşında hayata gözlerini yuman Juan Carlos Garcia, futbol dünyasını yasa boğdu.

Futbol dünyasını yasa boğan haber… Juan Carlos Garcia 29 yaşında hayatını kaybetti
Honduras Milli Takımı oyuncularında Juan Carlos Garcia, henüz 29 yaşında hayatını kaybetti.

Son olarak İngiltere’de Wigan takımının formasını giyen Juan Carlos Garcia, lösemi hastalığı ile olan savaşı kaybetti. Wigan Kulübü, Peterborough ile bu hafta oynanacak maçta Juan Carlos Garcia için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
 

ACI HABERİ WIGAN RESMİ SİTESİNDEN DUYURDU

 
Juan Carlos Garcia, 2015 yılında Tenerife takımında kiralık oynarken konulan lösemi teşhisi sonrası tedavilere başlamıştı. Yaklaşık 3 yıldır amansız hastalık ile mücadele eden Honduraslı futbolcu, yaşam savaşında galip gelemedi. Wigan Kulübü, acı haberi resmi sosyal medya hesabından duyururken şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah kalbimizi parçalayan çok acı bir haber aldık. Eski futbolcumuz Juan Carlos Garcia’nın hayata gözlerini yumduğunu öğrendik. Bu trajik zamanda kalbimiz ailesinin ve arkadaşlarının yanında…”



Honduras Milli Takımı formasını 34 kez terleten Juan Carlos Garcia, 2014 Dünya Kupası’nda ülkesini temsil eden futbolcular arasındaydı.
 


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