Futbolcu Umut Bulut umreye gitti

"MÜTHİŞ AGRESİF..."

"HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARINA KATILMAK"

Erdinç Şahin

'nin ilk yarısının tamamlanmasının ardından futbolcular tatile giderken,başarılı forvet oyuncusuumreye gitmeyi tercih etti.Lige verilen ara nedeniyle izinli olan futbolcular tatile giderken,başarılı forvet oyuncusuannesi ve kardeşi ile birlikte umreye gitmeyi tercih etti. Yeni yıla kutsal topraklarda girecek olan'nda ilk yarıyı değerlendirdi. Lige verilen aradan yararlanarak annesi ve kardeşi ile umreye gittiğini söyleyen Bulut, “Lige ara verilmesi nedeniyle ailemle birlikte kutsal topraklara umre için gidiyorum. İnşallah orada güzelce ibadetimizi yapıp, tatilimizi orada geçirmeyi düşünüyoruz. İnşallah yeni yıla umrede gireceğim” dedi.Ligin ilk yarısını da değerlendiren Umut Bulut, “İlk yarıyı güzel bir şekilde bitirdik. Aynı performansı inşallah ikinci yarıda da düşünüyoruz. Allah nasip ederse daha iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bunda muaffak oluruz” diye konuştu.Gazetecilerin "Fatih Terim saha kenarında agresif bir hoca,da agresif bir hoca. İkisini değerlendirir misin?" sorusuna, “Fatih hoca apayrı, tabii ki onu kıyaslamak doğru olmaz ama bizim hoca Sumudica’nın da müthiş bir agresifliği var. Pozitif yönde. Bu da takıma yansıyor. İnşallah Kayserispor’la daha güzel başarılar elde ederiz” yanıtını verdi.’un başarılı bir ilk yarı geçirdiğini söyleyen Bulut, “Takım olarakkupalarına gitmek istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. İnşallah dediğim gibi muvaffak oluruz” dedi.