Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Futbolcuya tekme atan hakeme 3 ay ceza!

Fransa Ligi'nde Nantes ile Paris Saint Germain arasında oynanan maçta futbolcuya tekme atan hakem Tony Champron'a 3 ay ceza verildi.

Futbolcuya tekme atan hakeme 3 ay ceza!
Nantes – Paris Saint Germain maçında futbolcuya tekme atan Fransız hakem Tony Chapron’ın cezası belli oldu. Fransa Futbol Federasyonu, Fransız hakem Tony Chapron’a 3 ay men cezası verdiğini açıkladı.

Tony Chapron, kendisine çarpan Nanteslı futbolcu Carlos’a arkasından tekme atmış ve sonrasında ikinci sarı kartı göstererek oyundan atmıştı.
 

"YAPMAMAM GEREKEN BİR ŞEYDİ"


Yaptığının berbat bir refleks sonucu ortaya çıktığını kabul eden hakem Tony Chapron, ”Yaptığım çok kötü bir hareketti. Carlos bana çarptığında daha önce sakatlandığım bölgede felaket bir ağrı hissettim. Onun refleksi olarak böyle bir şey çıktı. Bu yaptığım çok çirkin bir hareket, bunu kabul ediyorum. Yapmamam gereken bir şeydi” açıklamasını yapmıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Galatasaraylı Yuto Nagatomo'nun menajerinden flaş sözler

Galatasaraylı Yuto Nagatomo'nun menajerinden flaş sözler
Beşiktaş'ta Vagner Love fırtınası

Beşiktaş'ta Vagner Love fırtınası
Galatasaray'da transfer şoku! Evrak krizi...

Galatasaray'da transfer şoku! Evrak krizi...
Ozan Tufan için İngiltere'den umut ışığı

Ozan Tufan için İngiltere'den umut ışığı
Badou Ndiaye muradına erdi ama...

Badou Ndiaye muradına erdi ama...
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Josef de Souza

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Josef de Souza
Taraftarın ‘Mehmetçik selamı’ 15 bin TL ile cezalandırıldı

Taraftarın ‘Mehmetçik selamı’ 15 bin TL ile cezalandırıldı
Yeni transferlerin ve Süper Lig futbolcularının eşleri/sevgilileri

Yeni transferlerin ve Süper Lig futbolcularının eşleri/sevgilileri
Maçın hakemini motosiklet kaskıyla bayılttılar

Maçın hakemini motosiklet kaskıyla bayılttılar
Ronaldo hakkında ihanet iddiası!

Ronaldo hakkında ihanet iddiası!
Mehmetçik selamına para cezası

Mehmetçik selamına para cezası