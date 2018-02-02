Futbolcuya tekme atan hakeme 3 ay ceza!

"YAPMAMAM GEREKEN BİR ŞEYDİ"

Erdinç Şahin

maçında futbolcuya tekme atan Fransız hakemcezası belli oldu.3 ay men cezası verdiğini açıkladı., kendisine çarpanarkasından tekme atmış ve sonrasında ikinci sarı kartı göstererek oyundan atmıştı.Yaptığının berbat bir refleks sonucu ortaya çıktığını kabul eden hakem, ”Yaptığım çok kötü bir hareketti. Carlos bana çarptığında daha önce sakatlandığım bölgede felaket bir ağrı hissettim. Onun refleksi olarak böyle bir şey çıktı. Bu yaptığım çok çirkin bir hareket, bunu kabul ediyorum. Yapmamam gereken bir şeydi” açıklamasını yapmıştı.