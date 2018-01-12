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'Futbolda şike kumpası' davasında tahliye talepleri reddedildi

FETÖ/PDY'nin ‘Futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan Şike Kumpası Davası'nda 20. günün sonunda ara kararlar açıklandı

12 Ocak 2018, Cuma 20:56
'Futbolda şike kumpası' davasında tahliye talepleri reddedildi
Sanıkların tahliye talepleri reddedilirken, duruşma 7-11 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.

Fenerbahçe konu ile illgili resmi siteden şu açıklamayı yaptı:

Duruşmanın ardından FB TV'ye açıklamalarda bulunan Kulüp Avukatlarımızdan Naim Karakaya, “Fenerbahçe Kumpası Davası’nda 4. beş günlük duruşma bugün tamamlandı. Böylece duruşmada 20. gün geride kaldı.

Bu davada toplam sanık sayısı 107. Tutuklu sanık sayısı 19. Mahkeme sanıkların sorgularına devam ediyor. Tutuklu sanıklardan sorguları yapılanlar oldu.

Sorgular devam edecek. Mahkeme sanıkların tahliye istemlerinin reddine, tutukluluk hallerinin devamına ve adli kontrollerinin kaldırılması taleplerinin reddine karar verdi. Bu davada Fenerbahçemiz mağdur olarak, Başkanımız Aziz Yıldırım da davada müdahil katılan sıfatıyla yer alıyor.

Mahkeme duruşmanın 7-11 Mayıs 2018 tarihinde Silivri Kampüsü içerisindeki mahkeme salonunda devam edilmesine karar verdi. Duruşma bu şekliyle devam edecek.' dedi.
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