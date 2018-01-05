G-Serisi Detroit Motor Show’a hazır!

Adem Özdoğan

Yeni nesililk kez‘ta başlayacak olan Detroit Motor Show’da sergilenecek ve ilkbahar aylarında yollara çıkacak. Mercedes’in lüksserisi gelişmiş teknolojileri ile tam bir arazi canavarı. Yenilenen G-serisi lüks ve teknolojisiyle markanın en üst segmenti olan S-serisini aratmayacak gibi duruyor.Ağırlıklı olarak eski modelleri olmak üzere birçok ordunun kara kuvvetlerinde arazi aracı olarak kullanılan G-Serisi yenilenen süspansiyonları ve geliştirilen şasisi ile maksimumkullanımı sağlıyor. Zorlu arazi koşullarında daha güvenli bir sürüş sağlamak için 360 derecelik off-road kameraları ile donatılan G-serisi kullanıcılara maksimum konfor ve güven vaat ediyor. Bir başka önemli değişiklik ise 1979’dan beri G-Serisinde kullanılan direksiyon sistemi üzerinde yapıldı. Yeni modelde yapılan sayısız iyileştirmeler yol performansını zirveye çıkaracak., şirketin Avusturya-’de test sürüşlerini gerçekleştirdiği zorlu pistte sınırları zorladı.modeli mevcut modeldenağırlığı ile mevcut modelden daha hafif olmasına karşınçekme kapasitesine sahip. Kabin içinde yapılan birçok iyileştirmeye ek bagaj kapasitesi isenin üzerinde çıkarılmış.Yeni G-Serisi için kullanıcılara birçok farklı motor seçeneği sunulacak., 415 beygir gücündeki 4.0 litrelik sekiz silindirli turbo benzinli motor ile gelecek.’ün 5.5 litrelik sekiz silindirli turbo benzinli motoru ise 603 beygir gücünde. Yeni motorlar dokuz vitesli otomatik şanzıman ile destekleniyor.