G4S'nin Türkiye'de güvenlik sektöründeki yeri

Haber Merkezi

Burada bizim için önemli olan tesisin, kurumun ya da kişinin kendi sektörüne özel ihtiyaçlarını doğru analiz ederek ona uygun bir güvenlik tasarımı hazırlayabilmek. Bunun için uluslararası standartlarda onay görmüş metodolojileri kullanıyor, teknoloji entegre 360 derece güvenlik tasarlıyoruz. Tüm bunları yaparken küresel bilgi birikimini arkamızda hissetmek bize tecrübe kattığı gibi atılım cesareti de veriyor. Biliyoruz ki 100 ülkede 600.000’e yakın çalışanı ile dünyanın lider güvenlik firması, her türlü teknolojik gelişimi takip edip bizi heyecanlandıran yenilikler için tüm yatırımlarımızda arkamızda. Biz de G4S Türkiye olarak, Türkiye’de teknolojiyi sadece kullanarak değil yaptığımız işbirlikleriyle aynı zamanda geliştirerek bu sürece önemli katkılarda bulunuyoruz.Türkiye’de yaklaşık 1800 güvenlik şirketi ve kimlikli 300.000’e yakın özel güvenlik personeli bulunuyor. Bu tüm Türkiye’de yaklaşık 10 milyar TL lik bir pazar büyüklüğü yaratıyor.Bu işin sadece Adamlı Güvenlik kısmı ancak bunun birkaç katı büyüklüğünde bir de Elektronik Güvenlik pazarı bulunuyor. Gelişen teknoloji ile birlikte güvenlik risklerinin yapısı nasıl değişiyorsa tedbirlerinin de aynı yönde değişmesi gerekiyor. G4S olarak, eski dönem güvenlik anlayışını reddeden, yenilikçi ve teknoloji entegre çözümler sunuyoruz. 1.800 şirketin 300.000 güvenlik personeli içinde G4S ile çalışmaya karar verenlerin işe alım süreçlerinden , işe alındıktan sonraki eğitimlerine, sürekli ve şeffaf olarak denetlenmelerine ek olarak iş süreçlerinde sürekli olarak teknoloji destekli olmaları yarattığımız farklardan. Saha çalışanlarımızın 7/24 mobil olmaları, operasyon süreçlerini sistem destekli yönetmeleri hem hatayı en aza indiriyor hem de uzun dönemde maliyetleri düşürüyor.Evet malesef ülkemiz son birkaç yıldır zor zamanlardan geçti. Bir takım yeni güvenlik uygulamaları için kararlar alındı. Özellikle büyük şehirlerde gerçekleşebilecek olası saldırılar için ciddi önlemler alınıyor. 22 Aralık 2016 tarihli Genelge ve 20 Nisan 2017 tarihli Yönergelerle devlet, güvenlik sorumluluğunu tüm özel kurum ve kuruluşlara, sivil firmalara da dağıtmıştır. Bu doğrultuda acil bir güvenlik tehdidi halinde devlet tüm kurum ve kuruluşların bina projelerini talep etme hakkına sahip, kurum/kuruluşlar da temin etmekle mükelleftir. ADPES (Acil Durum Proje Erişim Sistemi) dediğimiz bu sistem ile mümkün olacaktır. G4S Türkiye, Türkiye’nin en büyük veri işleme merkezi Tüvimer ile gerçekleştirdiği ortaklık sayesinde kurum/kuruluşlara bu projeleri sunacak tek firma olmanın gururunu yaşamaktadır. Bunun dışında toplu yaşam alanlarının giriş kontrol sistemlerini güçlendirmeleri beklenmektedir. Bu da yine elektronik güvenlik çözümlerimize olan talebin artmasına yol açmaktadır. Bilhassa AVM’ler için zorunlu kılınan araç tanıma sistemi ile araç altı tarama, kişi tanıma gibi sistemlerle güvenliğin gerek şeffaflığı gerekse de anlık takibi konusunda hem ulusal hem kurumsal hem de kişisel boyutta gelişmeler mevcuttur.Bahsettiğimiz gibi son yıllarda ülkemizde bir takım zorluklar yaşandı; ancak G4S’nin güçlü Türkiye inancı hiç bir zaman sarsılmadı. Bu doğrultuda son iki yılda Türkiye’de 26 milyon TL sermaye artışı ve 40 milyon TL üzerinde yeni iş alımı ve bu işler için yatırımlar yaptık. Özellikle elektronik güvenlik sektöründe ciddi büyüme hedeflerimiz var.Tesisler için proje erişim sistemi ADPES, özellikle perakende sektör gibi nakit akışı çok olan sektörler ve mağazaları için geliştirdiğimiz akıllı kasa Cash360, yine mobil uygulama olarak geliştirdiğimiz ve bireysel güvenlik uygulaması olan, 7/24 Alarm Haberalma Merkezimiz tarafından izlenen G4Seninle uygulamamız sadece bu senenin yenilikleriydi. Önümüzdeki yıllarda yine teknolojik gelişimleri yakından takip edip, yenilikçi yaklaşımımızı sürdürüp, iş ortaklarımızın geri bildirimlerini büyük özenle dikkate alıp yeni çözümler geliştirme gayretinde olacağız.