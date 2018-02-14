Gabriel: Çavuşoğlu ile son günlerde defalarca Deniz Yücel'i konuştuk

YILDIRIM, 'KISA SÜREDE GELİŞME OLACAĞI KANAATİNDEYİM' DEMİŞTİ

Oğuz Ekici

Gabriel, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'deki tutukluluğunun birinci yılında Yücel'e ilişkin açıklamalarda bulundu.DW'nin aktardığına göre, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile 'son hafta ve günlerde' birçok kez Deniz Yücel'in durumu hakkında görüşmelerde bulunduğunu belirten Gabriel, "Bu görüşmelerde mahkeme sürecinin hızlandırılması ve bağımsız Türk mahkemelerinin olumlu bir karar vermesini umduğumu söyledim" dedi.Bakan, görüşmelerin ne zaman ve nerede yapıldığı konusunda bilgi vermedi.Başbakan Binali Yıldırım yarın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de biraraya gelecek. Merkel-Yıldırım görüşmesinde de Yücel'in durumunun gündeme gelmesi bekleniyor.Görüşme öncesi ARD kanalının sorularını yanıtlayan Yıldırım, Deniz Yücel'in serbest kalıp kalamayacağına ilişkin soruya "Onun kararını ben vermiyorum, mahkemeler o kararı veriyor. Ümit ederim kısa sürede serbest kalmış olur. Kısa sürede bir gelişme olacağı kanaatindeyim" yanıtını vermişti.