Gabriella Papadakis'in kıyafeti koptu, herkes şok oldu!

PARTNERİ HEMEN TOPARLADI

Erdinç Şahin

'deki artistik buz pateni yarışlarındakariyerinin en zor anlarından birini yaşadı.ile birlikte performansını sergilediği sıradakıyafetinin kopçası yırtılınca herkes büyük bir şok yaşadı.Durumu toparlamak için partneri Cizeron'un hemen yardım ettiği Fransız buz patenci, büyük bir şaşkınlık ve utanç yaşadı. Yaşanan talihsizliğe rağmen hâlâ altın madalya ümidi devam eden Papadakis, performansının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı."En büyük kabusum başıma geldi." diyen Fransız buz patenci, bu durumun konsantrasyonunu da kötü etkilediğini söyledi.Papadakis'in partneri Cizeron ise "Bu kötü tecrübeye rağmen gösterdiğimiz performanstan ötürü gururluyum." ifadelerini kullandı.