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Gabriella Papadakis'in kıyafeti koptu, herkes şok oldu!

PyeongChang 2018'deki artistik buz pateni yarışlarında Fransız sporcu Gabriella Papadakis'in partneri Guillaume Cizeron ile birlikte performansını sergilediği sırada kopçasının yırtılması herkesi şok etti.

19 Şubat 2018, Pazartesi 14:27
Gabriella Papadakis'in kıyafeti koptu, herkes şok oldu!
PyeongChang 2018'deki artistik buz pateni yarışlarında Fransız sporcu Gabriella Papadakis, kariyerinin en zor anlarından birini yaşadı. Partneri Guillaume Cizeron ile birlikte performansını sergilediği sırada Papadakis'in kıyafetinin kopçası yırtılınca herkes büyük bir şok yaşadı.
 

PARTNERİ HEMEN TOPARLADI



 
Durumu toparlamak için partneri Cizeron'un hemen yardım ettiği Fransız buz patenci, büyük bir şaşkınlık ve utanç yaşadı. Yaşanan talihsizliğe rağmen hâlâ altın madalya ümidi devam eden Papadakis, performansının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



 "En büyük kabusum başıma geldi." diyen Fransız buz patenci, bu durumun konsantrasyonunu da kötü etkilediğini söyledi.

Papadakis'in partneri Cizeron ise "Bu kötü tecrübeye rağmen gösterdiğimiz performanstan ötürü gururluyum." ifadelerini kullandı.




 


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