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Galatasaray, 6 haftada 1 kez İstanbul dışına çıkacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. haftalarda oynayacağı karşılaşmalardan sadece 1’ini İstanbul dışında oynayacak. 

Galatasaray, 6 haftada 1 kez İstanbul dışına çıkacak
Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz hafta evinde Antalyaspor’u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, şampiyonluk yolunda fikstür avantajını kullanmak istiyor.

Sarı-Kırmızılılar, bu hafta deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı ile birlikte ligde 6 karşılaşmanın 5’inde 3 puanı İstanbul’da arayacak.

Galatasaray, söz konusu haftalarda İstanbul dışında Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. Aslan; Kasımpaşa, Bursaspor, Konyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de İstanbul’da karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 17 Mart’ta da Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’de 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. haftalardaki fikstürü şöyle:

18 Şubat Pazar: Kasımpaşa - Galatasaray
23 Şubat Cuma: Galatasaray - Bursaspor
03 Mart Cumartesi: Karabükspor - Galatasaray
11 Mart Pazar: Galatasaray - Konyaspor
17 Mart Cumartesi: Fenerbahçe - Galatasaray
01 Nisan Pazar: Galatasaray - Trabzonspor


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