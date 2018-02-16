Galatasaray, 6 haftada 1 kez İstanbul dışına çıkacak

Spor Toto Süper Lig
’de geçtiğimiz hafta evinde Antalyaspor’u
mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray,
şampiyonluk yolunda fikstür avantajını kullanmak istiyor.
Sarı-Kırmızılılar, bu hafta deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa
maçı ile birlikte ligde 6 karşılaşmanın 5’inde 3 puanı İstanbul’da
arayacak.
Galatasaray,
söz konusu haftalarda İstanbul dışında Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. Aslan; Kasımpaşa, Bursaspor, Konyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de İstanbul’da karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 17 Mart’ta da Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.
Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’de 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. haftalardaki fikstürü şöyle:
18 Şubat Pazar: Kasımpaşa - Galatasaray
23 Şubat Cuma: Galatasaray - Bursaspor
03 Mart Cumartesi: Karabükspor - Galatasaray
11 Mart Pazar: Galatasaray - Konyaspor
17 Mart Cumartesi: Fenerbahçe - Galatasaray
01 Nisan Pazar: Galatasaray - Trabzonspor
Erdinç Şahin