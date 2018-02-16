Galatasaray, 6 haftada 1 kez İstanbul dışına çıkacak

Erdinç Şahin

’de geçtiğimiz hafta evindemağlup ederek liderlik koltuğuna oturanşampiyonluk yolunda fikstür avantajını kullanmak istiyor.Sarı-Kırmızılılar, bu hafta deplasmanda oynayacağımaçı ile birlikte ligde 6 karşılaşmanın 5’inde 3 puanıarayacak.söz konusu haftalarda İstanbul dışında Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. Aslan; Kasımpaşa, Bursaspor, Konyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de İstanbul’da karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 17 Mart’ta da Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’de 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. haftalardaki fikstürü şöyle:18 Şubat Pazar: Kasımpaşa - Galatasaray23 Şubat Cuma: Galatasaray - Bursaspor03 Mart Cumartesi: Karabükspor - Galatasaray11 Mart Pazar: Galatasaray - Konyaspor17 Mart Cumartesi: Fenerbahçe - Galatasaray01 Nisan Pazar: Galatasaray - Trabzonspor