Galatasaray'a Badou Ndiaye müjdesi

Galatasaray
'ın yaz transferinde Osmanlıspor
'a 7.5 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Badou Ndiaye
'nin maliyeti tartışma konusu olmuştu. İngiliz kulüpleri Stoke City
ile West Ham
da Ndiaye ile ilgilendiği için Sarı-Kırmızılı kulüp kesenin ağzını açmış ve Ndiaye
de gösterdiği üstün performansla ücretinin hakkını vermişti.
ÇİN'DEN 18 MİLYON EURO
Senegalli yıldızın menajeri de geçtiğimiz günlerde kulübe, oyuncusuna Çin'den ciddi bir teklif olduğunu iletti. Eğer Galatasaray
, Ndiaye
için masaya oturursa, ismi saklanan Çin kulübünün 18 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı.
Ancak teknik direktör Fatih Terim
'in bu satışa sıcak bakmaması transferi zorlaştırıyor. 1990 doğumlu Ndiaye'nin Galatasaray
ile yaptığı sözleşmede önümüzdeki sezon sonu için geçerli 18 milyon Euro karşılığı çıkış opsiyonu bulunuyor.
Erdinç Şahin