Galatasaray'a Badou Ndiaye müjdesi

ÇİN'DEN 18 MİLYON EURO

Erdinç Şahin

'ın yaz transferinde'a 7.5 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı'nin maliyeti tartışma konusu olmuştu. İngiliz kulüpleriileda Ndiaye ile ilgilendiği için Sarı-Kırmızılı kulüp kesenin ağzını açmış vede gösterdiği üstün performansla ücretinin hakkını vermişti.Senegalli yıldızın menajeri de geçtiğimiz günlerde kulübe, oyuncusuna Çin'den ciddi bir teklif olduğunu iletti. Eğeriçin masaya oturursa, ismi saklanan Çin kulübünün 18 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı.Ancak teknik direktör'in bu satışa sıcak bakmaması transferi zorlaştırıyor. 1990 doğumlu Ndiaye'ninile yaptığı sözleşmede önümüzdeki sezon sonu için geçerli 18 milyon Euro karşılığı çıkış opsiyonu bulunuyor.