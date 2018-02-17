Galatasaray'a dünya çapında sponsor!

DETAYLAR TÖRENDE AÇIKLANACAK

Erdinç Şahin

, seçilmeden önce takıma dünya çapında sponsorlar kazandıracağını vadetmişti., görevde henüz 1 ayını doldurmadan ilk icraatını gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar, 2010 yılındakurulan ve yıllık 2 milyar dolardan fazla bir gelire sahip olanile sponsorluk anlaşması imzaladı. Taraflar arasındaki tüm resmi işlemler gerçekleşti. İmza töreni önümüzdeki günlerde'nda yapılacak.9 ay öncepazarına giren ve her geçen gün büyüyenile çorap sponsorluğu için anlaşıldı.Ayrıca Türk Telekom Stadı'ndaki reklam panolarında şirketin reklamları yapılacak. Anlaşmanın detayları hafta içi Türk Telekom Stadı'nda yapılacak olan imza töreninde açıklanacak. Galatasaraylı futbolcuların sahaya çıktığı çoraplarda şirketin ismi yazacak. Şirketin Galatasaray'ı seçmesindeki en büyük neden ise Avrupa'da ve dünyada tanınır bir takım olması olarak belirtildi.(Güneş)