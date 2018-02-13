Galatasaray’a durmak yok

Erdinç Şahin

’in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmandaile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.’nde teknik direktöryönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda,maçında ilk 11’de görev alan futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı belirtildi.Galatasaray, hazırlıklarına 15 Şubat Perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek.İSTANBUL (AA)