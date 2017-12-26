Galatasaray’a Fernando şoku! 2 ay yok…

FERNANDO YOKSA DE JONG VAR

Erdinç Şahin

’daşoku yaşanıyor.maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.’ında iç yan bağında ileri derecede yırtık tespit edildi. Kulüp Doktoru30 yaşındaki oyuncuyu ameliyat etmeyeceklerini tedavisine devre arası kampında da devam edeceklerini açıkladı.’nun 6 ila 8 hafta arası takımdan ayrı kalması bekleniyor.’in yeniden takıma dahil ettiğiyokluğunda kullanacağı öğrenildi.Öte yandan yine Göztepe maçında sakatlanan Garry Rodrigues’in önemli bir sakatlığının olmadığı açıklandı.