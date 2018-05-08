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Galatasaray'a Mariano müjdesi!

Sakatlığı nedeniyle Akhisar Belediyespor karşısında forma giyemeyen Mariano, Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla formasına kavuşmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a Mariano müjdesi!
Sakatlığı nedeniyle Akhisar Belediyespor karşısında forma giyemeyen MarianoEvkur Yeni Malatyaspor maçıyla formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Bir yandan tedavisini sürdüren, diğer taraftan bireysel çalışmalara devam eden Brezilyalı futbolcu, birkaç gün içinde takımla idmanlara katılmayı hedefliyor. Teknik direktör Fatih Terim’in de sağlık ekibinden sürekil olarak Mariano hakkında bilgi istediği belirtildi.
 

BELHANDA'NIN FORMASI HAZIR


Öte yandan Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Akhisar deplasmanına götürülmeyen Younes Belhanda, bu hafta formasına kavuşacak. Skora beklenen katkıyı yapamaması nedeniyle eleştirilmesine rağmen, Faslı futbolcunun yokluğunda hücum zenginliği yaratmakta zorlanan Sarı-Kırmızılılar’da, Fatih hoca öğrencisinin dönüşünü dört gözle bekliyor. Belhanda, Yeni Malatya karşısında Bafetimbi Gomis’e yakın oynayarak hücuma destek vermeye çalışacak.
 

SİNAN GÜMÜŞ'E 'HAZIR OL' EMRİ


Sofiane Feghouli’nin cezası, Belhanda’nın geri dönüşü nedeniyle Galatasaray’ın Yeni Malatya ile oynayacağı maçta kadroda zorunlu değişiklikler yaşanacak. Fatih hocanın genç forvet Sinan Gümüş’le görüşerek, öğrencisinden ilk 11’e hazır olmasını istediği öğrenildi. Yasin Öztekin’in de olası bir görev için beklediği, idmanlarda kendisini gösterebilmek adına fırsat kollayacağı bildirildi.


 


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