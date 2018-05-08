Galatasaray'a Mariano müjdesi!

BELHANDA'NIN FORMASI HAZIR

SİNAN GÜMÜŞ'E 'HAZIR OL' EMRİ

Erdinç Şahin

Sakatlığı nedeniylekarşısında forma giyemeyenmaçıyla formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Bir yandan tedavisini sürdüren, diğer taraftan bireysel çalışmalara devam eden Brezilyalı futbolcu, birkaç gün içinde takımla idmanlara katılmayı hedefliyor. Teknik direktör’in de sağlık ekibinden sürekil olarak Mariano hakkında bilgi istediği belirtildi.Öte yandanderbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Akhisar deplasmanına götürülmeyen, bu hafta formasına kavuşacak. Skora beklenen katkıyı yapamaması nedeniyle eleştirilmesine rağmen, Faslı futbolcunun yokluğunda hücum zenginliği yaratmakta zorlanan Sarı-Kırmızılılar’da, Fatih hoca öğrencisinin dönüşünü dört gözle bekliyor. Belhanda, Yeni Malatya karşısında’e yakın oynayarak hücuma destek vermeye çalışacak.’nin cezası, Belhanda’nın geri dönüşü nedeniyle Galatasaray’ın Yeni Malatya ile oynayacağı maçta kadroda zorunlu değişiklikler yaşanacak. Fatih hocanın genç forvet’le görüşerek, öğrencisinden ilk 11’e hazır olmasını istediği öğrenildi.’in de olası bir görev için beklediği, idmanlarda kendisini gösterebilmek adına fırsat kollayacağı bildirildi.